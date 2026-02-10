Donald Trump amenaza con bloquear la apertura de un nuevo puente entre Detroit y Canadá

Washington - El presidente Donald Trump amenazó el lunes con bloquear la apertura de un nuevo puente construido por Canadá sobre el río Detroit, exigiendo que Canadá entregue al menos la mitad de la propiedad del puente y acceda a otras demandas no especificadas en su última salva sobre asuntos comerciales transfronterizos.

“Comenzaremos las negociaciones, INMEDIATAMENTE. Con todo lo que les hemos dado, deberíamos poseer, tal vez, al menos la mitad de este activo”, dijo Trump en una larga publicación en las redes sociales, quejándose de que Estados Unidos no obtendría nada del puente y de que Canadá no utilizó acero estadounidense para construirlo.

Se esperaba que el puente internacional Gordie Howe, que lleva el nombre de una estrella del hockey canadiense que jugó en los Detroit Red Wings durante 25 temporadas, abriera a principios de 2026, según la información de la página web del proyecto. El proyecto fue negociado por el exgobernador de Michigan Rick Snyder -un republicano- y pagado por el gobierno canadiense para ayudar a aliviar la congestión sobre el puente Ambassador existente y el túnel Detroit-Windsor. Las obras llevan en marcha desde 2018.

PUBLICIDAD

No está claro cómo Trump buscaría bloquear la apertura del puente, y la Casa Blanca no devolvió inmediatamente una solicitud de comentarios sobre más detalles. La embajada de Canadá en Washington tampoco respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La amenaza de Trump se produce en un momento en que la relación entre Estados Unidos y Canadá se agrava cada vez más durante el segundo mandato del presidente estadounidense. El acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá se revisará este año, y Trump ha adoptado una postura de línea dura antes de esas conversaciones, incluso lanzando nuevas amenazas arancelarias.

Por su parte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, se ha pronunciado en la escena mundial contra la coerción económica de Estados Unidos.

La senadora Elissa Slotkin, demócrata de Michigan, dijo que el proyecto financiado por Canadá es una “gran ayuda” para su estado y su futuro económico.

“Podrás transportar mercancías de Montreal a Miami sin parar en ningún semáforo”, declaró Slotkin a The Associated Press.

“Así que pegarse un tiro en el pie y amenazar el puente Gordie Howe significa que este tipo ha perdido por completo la noción de lo que es bueno para nosotros frente a lo que es sólo rencor contra los canadienses”, dijo Slotkin.

Michigan, un estado indeciso que Trump ganó tanto en 2016 como en 2024, ha evitado hasta ahora en gran medida la peor parte de su segundo mandato, que se ha dirigido a los estados azules con agresivas redadas de inmigración y recortes a la financiación federal para grandes proyectos de infraestructura.

PUBLICIDAD

Trump y la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer también han mantenido una relación inusualmente cordial, y el presidente la elogió públicamente durante una comparecencia en el Despacho Oval el pasado abril. Los dos también compartieron un abrazo el año pasado antes del anuncio de Trump de una nueva misión de aviones de combate para una base de la Guardia Nacional Aérea en Michigan.

Aunque Canadá pagó el proyecto, el puente se explotará en virtud de un acuerdo de propiedad conjunta entre Michigan y Canadá, dijo Stacey LaRouche, secretaria de prensa de Whitmer.

“Se trata del paso comercial más transitado de Norteamérica”, declaró LaRouche, quien afirmó que el puente era “bueno para los trabajadores de Michigan y es bueno para la industria automovilística de Michigan”, además de ser un buen ejemplo de cooperación bipartidista e internacional.

“Se abrirá de una forma u otra, y el gobernador está deseando asistir al corte de cinta”, dijo LaRouche.

El representante Shri Thanedar, representante demócrata de Detroit en la Cámara de Representantes, dijo que bloquear el puente sería “una locura” y dijo que los ataques de Trump a Canadá no eran buenos para los negocios o el empleo. “El puente va a ayudar a la economía de Michigan. Hay mucho comercio entre Michigan y Canadá. Son uno de nuestros mayores socios”, dijo Thanedar.

La representante demócrata Debbie Dingell, de Ann Arbor, dejó de lado la amenaza del presidente y dijo que está deseando que el puente se inaugure en primavera. “Y yo estaré allí”, dijo Dingell.

“Ese puente es el mayor paso de este país en la frontera norte. Se trata de puestos de trabajo. Se trata de proteger nuestra economía. Se construyó con empleos sindicales a ambos lados”, dijo Dingell. “Se va a abrir. Canadá es nuestro aliado”.

PUBLICIDAD

___