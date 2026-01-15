Donald Trump amenaza con usar la Ley de Insurrección para “acabar” con las protestas en Minneapolis

MINNEAPOLIS - El presidente Donald Trump amenazó el jueves con invocar la Ley de Insurrección y desplegar tropas para sofocar las persistentes protestas contra los agentes federales enviados a Minneapolis, Minnesota, para hacer cumplir la masiva represión migratoria de su administración.

La amenaza del presidente se produce un día después de que un agente federal de inmigración disparara e hiriera a un hombre de Minneapolis que había atacado al agente con una pala y un palo de escoba.

Ese tiroteo aumentó aún más el miedo y la ira que irradia la ciudad de Minnesota desde que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) disparó mortalmente en la cabeza a un Renee Good.

Trump ha amenazado repetidamente con invocar la ley federal, rara vez utilizada, para desplegar el ejército estadounidense o federalizar la Guardia Nacional para la aplicación de la ley nacional, a pesar de las objeciones de los gobernadores estatales.

“Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y detienen a los agitadores e insurrectos profesionales que atacan a los patriotas de ICE, que solo intentan hacer su trabajo, instituiré la Ley de Insurrección, que muchos presidentes han hecho antes que yo, y pondré fin rápidamente a la parodia que está teniendo lugar en ese otrora gran Estado”, dijo Trump en un post en las redes sociales.

The Associated Press se ha puesto en contacto con las oficinas del gobernador Tim Walz y del alcalde de Minneapolis Jacob Frey para solicitar sus comentarios en reacción.

El Departamento de Seguridad Nacional afirma que ha realizado más de 2,000 detenciones en el estado desde principios de diciembre y promete no dar marcha atrás. El ICE es una agencia del DHS.

Manifestaciones, gases lacrimógenos y otro tiroteo

En Minneapolis, el humo llenó las calles el miércoles por la noche cerca del lugar del último tiroteo cuando agentes federales con máscaras antigás y cascos dispararon gases lacrimógenos contra una pequeña multitud. Los manifestantes respondieron lanzando piedras y fuegos artificiales.

El jefe de policía Brian O’Hara dijo durante una rueda de prensa que la concentración era una reunión ilegal y que “la gente tiene que marcharse”.

Más tarde, la situación se calmó y a primera hora del jueves sólo quedaban en el lugar unos pocos manifestantes y agentes del orden.

Las manifestaciones son habituales en las calles de Minneapolis desde que el agente del ICE disparó mortalmente a Good, de 37 años, el 7 de enero. Los agentes han sacado a la gente de sus autos y casas, y se han enfrentado a transeúntes enfadados que exigían a los agentes que recogieran sus cosas y se marcharan.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, calificó la situación de “insostenible”.

“Se trata de una situación imposible en la que se encuentra actualmente nuestra ciudad y, al mismo tiempo, estamos intentando encontrar una forma de mantener la seguridad de las personas, proteger a nuestros vecinos y mantener el orden”, declaró.

Frey afirmó que la fuerza federal -cinco veces mayor que el cuerpo de policía de la ciudad, de 600 agentes- ha “invadido” Minneapolis, asustando y enfadando a los residentes.

Los disparos siguieron a una persecución

En un comunicado en el que se describen los acontecimientos que condujeron al tiroteo del miércoles, Seguridad Nacional dijo que los agentes de la ley federal detuvieron a un conductor de Venezuela que se encuentra ilegalmente en Estados Unidos.

La persona se dio a la fuga y chocó contra un coche aparcado antes de darse a la fuga a pie, dijo el DHS.

Después de que los agentes llegaran hasta la persona, llegaron otras dos personas de un apartamento cercano y los tres empezaron a atacar al agente, según el DHS.

“Temiendo por su vida y su seguridad al verse emboscado por tres individuos, el agente efectuó un disparo defensivo para defender su vida”, declaró el DHS.

Las dos personas que salieron del apartamento están detenidas, según el comunicado.

O’Hara dijo que el hombre disparado estaba en el hospital con una herida que no ponía en peligro su vida.

El tiroteo tuvo lugar a unos 7.2 kilómetros al norte de donde fue asesinado Good. El relato de O’Hara sobre lo ocurrido coincide en gran medida con el de Seguridad Nacional.

Durante un discurso antes del último tiroteo, Walz describió Minnesota como un caos, diciendo que lo que está sucediendo en el estado “desafía a la creencia”.

“Seamos muy, muy claros, esto hace tiempo que dejó de ser una cuestión de aplicación de la ley de inmigración”, dijo. “En su lugar, es una campaña de brutalidad organizada contra el pueblo de Minnesota por nuestro propio gobierno federal”.

Alegan que el agente que mató a Good resultó herido

Jonathan Ross, el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que mató a Good, sufrió una hemorragia interna en el torso durante el encuentro, según informó un funcionario de Seguridad Nacional a The Associated Press.

El funcionario habló con AP bajo condición de anonimato para poder discutir el estado médico de Ross. El funcionario no dio detalles sobre la gravedad de las lesiones, y la agencia no respondió a preguntas sobre el alcance de la hemorragia, exactamente cómo sufrió la lesión, cuándo se le diagnosticó o su tratamiento médico.

Good murió después de que tres agentes del ICE rodearan su todoterreno en una calle nevada a pocas manzanas de su casa.

En un vídeo grabado por un transeúnte se ve cómo un agente ordena a Good que abra la puerta y agarre la manilla. Cuando el vehículo empieza a avanzar, Ross, de pie delante, levanta su arma y dispara al menos tres veces a quemarropa. Retrocede mientras el todoterreno avanza y gira.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha dicho que Ross fue atropellado por el vehículo y que Good estaba utilizando su todoterreno como arma, una afirmación de defensa propia que ha sido criticada por las autoridades de Minnesota.

Chris Madel, abogado de Ross, declinó hacer comentarios.

La familia de Good ha contratado al mismo bufete de abogados que representó a la familia de George Floyd en un acuerdo de 27 millones de dólares con Minneapolis. Floyd, que era negro, murió después de que un policía blanco le inmovilizara el cuello contra el suelo en plena calle en mayo de 2020.

