Donald Trump culpa a los demócratas por posible cierre del gobierno

Washington - El presidente Donald Trump ha mantenido una constante en los últimos días al ser preguntado sobre el inminente cierre del gobierno.

¿Habrá un cierre? Sí, dice Trump, “porque los demócratas están enloquecidos”. ¿Por qué la Casa Blanca está buscando despidos masivos, no solo licencias, de trabajadores federales? Trump responde: “Bueno, todo esto es causado por los demócratas”.

¿Le preocupa el impacto de un cierre? “Los demócratas radicales de izquierda quieren cerrarlo”, replica. “Si tiene que cerrar, tendrá que cerrar”, dijo Trump el viernes. “Pero ellos son los que están cerrando el gobierno”.

En su retórica pública, el presidente republicano se ha centrado singularmente en presionar a los demócratas con la esperanza de que cedan antes del miércoles, cuando podría comenzar el cierre, o asuman la culpa política si no lo hacen. Eso ha alineado a Trump con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, y el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, quienes se han negado a acceder a las peticiones de los demócratas de incluir disposiciones sobre el cuidado de la salud en un proyecto de ley que mantendrá al gobierno operando durante siete semanas más.

Esas dinámicas podrían cambiar el lunes, cuando el presidente acordó recibir al líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, al líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, demócrata por Nueva York, Johnson y Thune. Los demócratas creen que la reunión de alto riesgo significa que el Partido Republicano siente presión para llegar a un acuerdo con ellos.

Aún así, los republicanos dicen que confían en que los demócratas serían culpados si se produce el cierre. Para Trump, el impacto iría mucho más allá de la política. Su administración está esbozando planes para implementar despidos masivos de trabajadores federales en lugar de simplemente suspenderlos, promoviendo su objetivo de construir un gobierno mucho más pequeño que se alinee con la visión y las prioridades políticas de Trump.

Esta vez, son los demócratas quienes hacen demandas políticas. La postura del Partido Republicano (una extensión a corto plazo de la financiación, sin condiciones) es inusual para un partido político que a menudo ha tratado de extraer demandas políticas utilizando la amenaza de un cierre del gobierno como palanca.

En 2013, los republicanos se negaron a mantener el gobierno en funcionamiento a menos que se eliminara la financiación de la Ley del Cuidado de la Salud a Bajo Precio, una postura que condujo a un cierre de 16 días por el cual el Partido Republicano fue ampliamente culpado. Durante su primer mandato, Trump insistió en agregar financiación para un muro fronterizo que el Congreso no aprobaría, lo que provocó un cierre que el presidente, en una reunión extraordinaria en la Oficina Oval que se desarrolló ante las cámaras, dijo que “asumiría el manto”.

“Yo seré quien lo cierre”, declaró Trump en ese momento.

Esta vez, son los demócratas quienes hacen las demandas políticas. Quieren una extensión de los subsidios que ayudan a las personas de ingresos bajos y medios que compran cobertura de seguro a través de la ley de salud de la era de Obama. También quieren revertir los recortes a Medicaid promulgados en el proyecto de ley de impuestos y gastos fronterizos del Partido Republicano de este año. Los líderes republicanos dicen que lo que los demócratas están impulsando es demasiado costoso y demasiado complicado para negociar con la amenaza de un cierre del gobierno sobre los legisladores.

Trump está observando todo esto. No ha descartado un posible acuerdo sobre la continuación de los subsidios que expiran, que algunos republicanos también quieren extender.

“Mi suposición es que estará dispuesto a sentarse y hablar sobre al menos uno de estos temas en los que están interesados y buscar una solución después de que el gobierno permanezca abierto”, dijo Thune en una entrevista con Associated Press la semana pasada. “Francamente, no sé qué negociar en este momento”.

Idas y venidas en una reunión en la Casa Blanca

En este momento, Trump no ha mostrado ninguna indicación pública de que planea llegar a un acuerdo con los demócratas sobre un cierre, incluso cuando reconoce que necesita la ayuda de al menos un puñado de ellos para mantener el gobierno abierto y está dispuesto a reunirse con ellos en la Casa Blanca.

La semana pasada, Trump pareció aceptar reunirse con Schumer y Jeffries y una reunión se programó para el jueves. Una vez que se corrió la voz sobre eso, Johnson y Thune intervinieron, argumentando en privado a Trump que no era el momento durante la lucha por la financiación de negociar con los demócratas sobre el cuidado de la salud, según una persona familiarizada con la conversación que no estaba autorizada a discutirlo públicamente y habló bajo condición de anonimato.

No mucho después de escuchar a los líderes republicanos, Trump recurrió a las redes sociales y dijo que ya no se reuniría con los dos demócratas “después de revisar los detalles de las demandas poco serias y ridículas que están haciendo los demócratas radicales de izquierda”. Los republicanos reconocen en privado que la decisión de Trump de aceptar una reunión fue un error porque les dio a los demócratas material para pintar a Trump como el que se niega a negociar.

“Trump está literalmente boicoteando la reunión con los demócratas para encontrar una solución”, escribió el senador Chris Murphy, demócrata por Connecticut, en el sitio de redes sociales X antes de que Trump revirtiera el rumbo nuevamente y aceptara reunirse con el liderazgo. “No hay a quién culpar sino a él. Quiere un cierre”.

No quedó claro de inmediato qué llevó a Trump durante el fin de semana a tomar una reunión que una vez había rechazado. Schumer habló en privado con Thune el viernes, presionando al líder de la mayoría para que programara una reunión con el presidente debido a la fecha límite de financiación que se acercaba, según un asistente de Schumer. Un portavoz de Thune dijo en respuesta que Schumer “claramente se estaba poniendo nervioso".

Otra razón por la que los demócratas sospechan que Trump estaría bien con un cierre es cómo su oficina de presupuesto abordaría un cierre si ocurriera.

La estrategia de la administración se expuso en un memorando de la Oficina de Administración y Presupuesto la semana pasada que decía que las agencias deberían considerar una reducción de personal para los programas federales cuya financiación caducaría, no están financiados de otra manera y “no son consistentes” con las prioridades del presidente. Una reducción de personal no solo despediría a los empleados, sino que también eliminaría sus puestos, lo que provocaría otra agitación masiva en la fuerza laboral federal.