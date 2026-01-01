Donald Trump defiende su energía y salud física durante entrevista

Washington- El presidente Donald Trump defendió su energía y su salud en una entrevista con The Wall Street Journal y reveló que se sometió a una tomografía computarizada, no a una resonancia magnética, durante un examen en octubre sobre el que él y la Casa Blanca demoraron en ofrecer detalles.

Trump, en la entrevista, dijo que lamentaba haberse sometido a las imágenes avanzadas de su corazón y abdomen durante una visita en octubre al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed porque planteó preguntas públicas sobre su salud. Su médico dijo en un memorando que la Casa Blanca hizo público en diciembre que se sometió a “imágenes avanzadas” como examen preventivo para hombres de su edad.

Trump lo había descrito inicialmente como una resonancia magnética, pero dijo que no sabía qué parte de su cuerpo se había escaneado. Una tomografía computarizada es una forma más rápida de diagnóstico por imagen que una resonancia magnética, pero ofrece menos detalles sobre las diferencias en los tejidos.

El médico del presidente, el capitán de la Marina Sean Barbabella, dijo en un comunicado difundido el jueves por la Casa Blanca que Trump se sometió al examen en octubre porque planeaba estar en Walter Reed para reunirse con personas que trabajan allí. Trump ya se había sometido a un examen físico anual en abril.

“El presidente Trump aceptó reunirse con el personal y los soldados del Hospital Médico Walter Reed en octubre. Con el fin de aprovechar al máximo el tiempo del Presidente en el hospital, le recomendamos que se sometiera a otra evaluación física de rutina para garantizar una salud óptima continua”, dijo Barbabella.

Barbabella dijo que pidió al presidente que se sometiera a un TAC o resonancia magnética “para descartar definitivamente cualquier problema cardiovascular” y los resultados fueron “perfectamente normales y no revelaron absolutamente ninguna anomalía”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en un comunicado el jueves que los médicos del presidente y la Casa Blanca “siempre han mantenido que el presidente recibió imágenes avanzadas”, pero dijo que “los detalles adicionales sobre las imágenes han sido revelados por el propio presidente” porque él “no tiene nada que ocultar”.

“En retrospectiva, es una lástima que lo tomara porque les dio un poco de munición”, dijo Trump en la entrevista con The Wall Street Journal publicada el jueves. “Me habría ido mucho mejor si no lo hubieran hecho, porque el hecho de que lo aceptara decía: ‘Oh, vaya, ¿pasa algo?’. Pues no pasa nada”.

El mandatario, de 79 años, se convirtió en la persona de mayor edad en jurar el cargo cuando tomó posesión como presidente el año pasado y se ha mostrado sensible a las preguntas sobre su salud, sobre todo porque ha cuestionado en repetidas ocasiones la aptitud de su predecesor Joe Biden para el cargo.

Biden, que cumplió 82 años en el último año de su presidencia, se vio acosado al final de su mandato y durante su intento abandonó de presentarse a la reelección por el escrutinio de su edad y agudeza mental.

Pero este año también se han planteado dudas sobre la salud de Trump, ya que se le ha visto con hematomas en el dorso de la mano derecha, que han sido evidentes a pesar de que se ha maquillado, y con una notable hinchazón en los tobillos.

La Casa Blanca informó este verano de que el presidente había sido diagnosticado de insuficiencia venosa crónica, una enfermedad común entre los adultos mayores. La insuficiencia venosa crónica se produce cuando las venas de las piernas no pueden transportar correctamente la sangre al corazón y ésta se acumula en la parte inferior de las piernas.

En la entrevista, Trump dijo que probó brevemente a ponerse calcetines de compresión para tratar la hinchazón, pero que dejó de hacerlo porque no le gustaban.

El hematoma en la mano de Trump, según Leavitt, se debe a “frecuentes apretones de manos y al uso de aspirina”, que Trump toma regularmente para reducir el riesgo de infarto y derrame cerebral.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece dormitar mientras asiste a una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 2 de diciembre de 2025. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)

Dijo que toma más aspirina de la que le recomiendan sus médicos, pero afirmó que se ha resistido a tomar menos porque lleva tomándola 25 años y dijo que es “un poco supersticioso.” Trump toma 325 miligramos de aspirina al día, según Barbabella.

“Dicen que la aspirina es buena para diluir la sangre, y yo no quiero sangre espesa corriendo por mi corazón”, dijo Trump. “Quiero que por mi corazón corra sangre fina y agradable. ¿Tiene sentido?”

Trump, en la entrevista, negó que se haya quedado dormido durante las reuniones en la Casa Blanca cuando las cámaras le han captado con los ojos cerrados, insistiendo en cambio en que estaba descansando los ojos o parpadeando.

“Me limito a cerrar. Me relaja mucho”, dice. “A veces me hacen una foto parpadeando, parpadeando, y me pillan con el parpadeo”.

Dijo que nunca ha dormido mucho por la noche, un hábito que también describió durante su primer mandato, y afirmó que empieza el día temprano en la residencia de la Casa Blanca antes de trasladarse al Despacho Oval hacia las 10 de la mañana y trabajar hasta las 7 u 8 de la tarde.