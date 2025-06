Washington — El presidente Donald Trump dice que no planea extender una pausa de 90 días sobre los aranceles a la mayoría de las naciones más allá del 9 de julio, cuando expiraría el período de negociación que fijó, y su administración notificará a los países que las sanciones comerciales entrarán en vigor a menos que haya acuerdos con Estados Unidos.

Las cartas comenzarán a enviarse “pronto” antes de la fecha límite que se aproxima, dijo. “Veremos cómo nos trata un país, si es bueno o no tan bueno; algunos países no nos importan, simplemente enviaremos un número alto”, dijo Trump a “Sunday Morning Futures” de Fox News Channel durante una amplia entrevista grabada el viernes y transmitida el domingo.

Las negociaciones continúan, pero “hay 200 países, no se puede hablar con todos”, dijo en la entrevista.

Aquí están los puntos clave:

Trump no ofreció ningún detalle sobre los inversores, llamándolos “un grupo de personas muy ricas”.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, dijo el domingo en X que Trump “exageró para encubrir y ocultar la verdad”. El embajador de Irán ante las Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, dijo a “Face the Nation” de CBS que el programa nuclear de su país es pacífico y que el “enriquecimiento de uranio es nuestro derecho, y un derecho inalienable y queremos implementar este derecho” en virtud del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. “Creo que el enriquecimiento no se detendrá nunca”.