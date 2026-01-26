Opinión
NoticiasEstados Unidos
Donald Trump envía a su “zar” antiinmigración a Minnesota tras la muerte de manifestante

El presidente hizo el anuncio del envío de Tom Homan al estado a través de redes sociales

26 de enero de 2026 - 11:26 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personas durante la vigilia por el asesinato de Alex Pretti. (Adam Gray)
Por AFP
Agencia de noticias

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes que enviaba a su “zar” antiinmigración, Tom Homan, al estado de Minnesota ante el aumento de la tensión, tras la muerte de un manifestante por disparos de agentes federales de migración.

“Esta noche envío a Tom Homan a Minnesota. No ha estado involucrado en esa zona, pero conoce y aprecia a muchas de las personas de allí. Tom es duro pero justo y me informará directamente”, dijo Trump en su plataforma Truth Social.

Mantente conectado a elnuevodia.com para más detalles.

Manifestantes corean y golpean cubos de basura mientras permanecen detrás de una barricada improvisada durante una protesta en respuesta a la muerte de Alex Pretti, de 37 años, abatido mortalmente por un agente de la Patrulla Fronteriza, el sábado.La familia identificó al hombre asesinado como Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años que protestaba contra las redadas migratorias del presidente Donald Trump en su ciudad. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo durante una conferencia de prensa que Pretti había aparecido para "impedir una operación de aplicación de la ley."
1 / 21 | Tristeza e indignación en Minneapolis: exigen justicia tras la muerte de Alex Pretti. Manifestantes corean y golpean cubos de basura mientras permanecen detrás de una barricada improvisada durante una protesta en respuesta a la muerte de Alex Pretti, de 37 años, abatido mortalmente por un agente de la Patrulla Fronteriza, el sábado. - Adam Gray
