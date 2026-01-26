Donald Trump envía a su “zar” antiinmigración a Minnesota tras la muerte de manifestante
El presidente hizo el anuncio del envío de Tom Homan al estado a través de redes sociales
26 de enero de 2026 - 11:26 AM
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes que enviaba a su “zar” antiinmigración, Tom Homan, al estado de Minnesota ante el aumento de la tensión, tras la muerte de un manifestante por disparos de agentes federales de migración.
“Esta noche envío a Tom Homan a Minnesota. No ha estado involucrado en esa zona, pero conoce y aprecia a muchas de las personas de allí. Tom es duro pero justo y me informará directamente”, dijo Trump en su plataforma Truth Social.
