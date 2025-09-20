Donald Trump firma proclama que impone cuota anual de $100,000 para solicitudes de visa H-1B

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes una proclama que requerirá una nueva cuota anual de $100,000 para las visas H-1B, entre otros cambios al programa para trabajadores extranjeros altamente calificados que ha sido objeto de escrutinio por parte del gobierno.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, precisó que la cuota será de $100,000 por año y aseveró que “todas las grandes empresas” están de acuerdo.

Las visas H-1B tienen como propósito atraer a los mejores y más brillantes extranjeros para trabajos altamente calificados que las empresas tecnológicas no pueden cubrir fácilmente con ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes calificados. Pero el programa se ha convertido en un canal para trabajadores extranjeros que a menudo están dispuestos a trabajar por $60,000 anuales, mucho menos que los salarios de más de $100,000 anuales que típicamente se pagan a los trabajadores tecnológicos en Estados Unidos.

Trump insistió el viernes en que la industria tecnológica no se opondría a la medida. “Creo que estarán muy contentos”, afirmó.

Representantes de empresas tecnológicas como Amazon, Apple, Google y Meta no respondieron por el momento a mensajes para comentar el viernes. Microsoft declinó hacer comentarios.

“Así que ya no pondrán a los aprendices en una visa H-1B”, dijo Lutnick en una llamada con periodistas. “Si vas a capacitar a personas, vas a capacitar a estadounidenses... Si tienes un ingeniero muy sofisticado y quieres traerlo... entonces puedes pagar 100.000 dólares al año por tu visa H-1B”.

Trump también anunció que comenzará a vender una visa “dorada” con un posible camino hacia la ciudadanía estadounidense. La “Tarjeta Dorada Trump” estará disponible por una tarifa de procesamiento y una contribución de $1 millón después de verificación de antecedentes. Para las empresas, costará $2 millones. Mientras tanto, la “Tarjeta Platino Trump” estará disponible por una contribución de $5 millones y permitirá a los extranjeros pasar hasta 270 días en Estados Unidos sin estar sujetos a impuestos estadounidenses sobre ingresos no estadounidenses.

El presidente anunció una tarjeta dorada de $5 millones en febrero para reemplazar una visa de inversor existente, que ahora es la tarjeta platino. Los solicitantes pueden inscribirse ahora en una lista de espera para la tarjeta platino, pero aún necesita ser aprobada por el Congreso.

Las medidas anunciadas parecen tener la intención de remodelar el sistema de visas para extranjeros adinerados y altamente calificados a pesar de que casi seguramente enfrentarán impugnaciones legales y de las críticas generalizadas de que Trump está excediendo la autoridad presidencial al eludir al Congreso. Los cambios, si sobreviven a los desafíos legales, redundarán en aumentos de precios asombrosos para las visas de alta calificación e inversores creadas por el Congreso en 1990.

La primera dama estadounidense Melania Trump, anteriormente Melania Knauss, recibió una visa de trabajo H-1B en octubre de 1996 para trabajar como modelo. Nació en Eslovenia.

El programa H-1B fue creado en 1990 para personas con un título universitario o superior en campos donde los trabajos se consideran difíciles de llenar, especialmente en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Los críticos dicen que permiten a las empresas pagar salarios más bajos con menos protecciones laborales.

Históricamente, estas visas —85,000 por año— se han distribuido a través de un sistema de lotería. Este año, Amazon fue, por mucho, el principal receptor de visas H-1B, con más de 10,000 otorgadas, seguido por Tata Consultancy, Microsoft, Apple y Google. Geográficamente, California tiene el mayor número de trabajadores con visa H-1B, según datos oficiales.

Los críticos dicen que las visas H-1B a menudo van a trabajos de nivel de entrada, en lugar de posiciones sénior con requisitos de habilidades únicas. Y aunque se supone que el programa no debe socavar los salarios estadounidenses ni desplazar a los trabajadores estadounidenses, los críticos dicen que las empresas pueden pagar menos al clasificar los trabajos en los niveles de habilidad más bajos, incluso si los trabajadores específicos contratados tienen más experiencia.

Como resultado, muchas empresas estadounidenses encuentran más barato simplemente subcontratar servicios de soporte técnico, programación y otras tareas básicas a empresas de consultoría como Wipro, Infosys, HCL Technologies y Tata en India, e IBM y Cognizant en Estados Unidos. Estas empresas de consultoría contratan trabajadores extranjeros, a menudo de India, y los subcontratan a empleadores estadounidenses que buscan ahorrar dinero.

Doug Rand, quien se desempeñó como director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) durante el gobierno de Biden, dijo que esto equivale a un “trastorno de personalidad dividida” para el programa, donde sólo alrededor de la mitad de las visas cada año van a empresas tradicionales que ofrecen empleo a largo plazo y pueden poner a los inmigrantes en un camino hacia la naturalización. La otra mitad va a empresas de recursos humanos o consultoría, y aunque muchas son empresas establecidas y bien conocidas, otras son operaciones de una sola persona que no existirían sin el programa H1-B.

“Básicamente están entrando en la lotería para poder contratar personas que luego alquilan a otras empresas más grandes que hacen el trabajo real”, dijo Rand.

En 2024, las solicitudes para la lotería de visas cayeron casi un 40%, lo que las autoridades dijeron se debió al éxito contra personas que estaban “manipulando el sistema” al presentar múltiples solicitudes, a veces dudosas, para aumentar injustamente las posibilidades de ser seleccionados.

Las grandes empresas tecnológicas que utilizan visas H-1B buscaron cambios después de que los aumentos masivos en las solicitudes dejaran a sus empleados y posibles contrataciones con menos probabilidades de ganar la lotería de visas. Enfrentando lo que reconoció como posible fraude y abuso, el USCIS este año dijo que cada empleado tenía solo una oportunidad en la lotería, ya sea que la persona tuviera una oferta de trabajo o 50.