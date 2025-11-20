Donald Trump indica que se reunirá con Zohran Mamdani el viernes en Washington

El presidente Donald Trump dijo a última hora del miércoles que la tan esperada reunión con el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, tendría lugar en Washington a finales de esta semana, preparando un enfrentamiento en persona entre los polos opuestos políticos que durante meses se han antagonizado desde la distancia.

La reunión, que Trump dijo en las redes sociales que tendría lugar el viernes en el Despacho Oval, podría representar una especie de distensión entre el presidente republicano y la estrella emergente demócrata, ya que Trump, desde la victoria de Mamdani, se ha acercado a la aceptación del tema central y ganador de la campaña de Mamdani, la asequibilidad.

Llamando a Mamdani por su nombre completo -y entrecomillando el segundo nombre del alcalde electo, Kwame-, Trump publicó el miércoles por la noche que Mamdani había solicitado la reunión, prometiendo “¡Más detalles a continuación!”

Diciendo que era “habitual” que un alcalde entrante de Nueva York se reuniera con el presidente, la portavoz Dora Pekec dijo que Mamdani planeaba discutir con Trump “la seguridad pública, la seguridad económica y la agenda de asequibilidad por la que más de un millón de neoyorquinos votaron hace apenas dos semanas.”

Durante meses, Trump ha arremetido contra Mamdani, tachándolo falsamente de “comunista” y prediciendo la ruina de su ciudad natal si el socialista democrático era elegido. También amenazó con deportar a Mamdani, nacido en Uganda y nacionalizado estadounidense en 2018, y con retirar el dinero federal de la ciudad.

Pero tras las elecciones de noviembre -en las que los republicanos perdieron estrepitosamente en Georgia, Nueva Jersey, Pensilvania y Virginia- Trump ha hablado más de la asequibilidad, que había sido un punto central en todas las campañas de los demócratas, incluida la de Mamdani, e incluso declaró el viernes en un post en las redes sociales que el GOP es el “¡Partido de la asequibilidad!” Esto se produce mientras el presidente y sus compañeros republicanos insisten en que la economía nunca ha estado más fuerte.

Trump dijo a los periodistas el domingo por la noche que planeaba reunirse con Mamdani, afirmando que “resolveremos algo”. El lunes, Mamdani -que asumirá oficialmente el cargo en enero- dijo que esperaba reunirse con Trump, confirmando que su equipo se había puesto en contacto con la Casa Blanca para concertar una posible reunión.

Durante su discurso de victoria a principios de este mes, Mamdani, un joven de 34 años que en tan sólo unos meses pasó de ser un oscuro legislador estatal representante de Queens a alcalde electo de la mayor ciudad del país, dijo que quería que Nueva York mostrara al país cómo derrotar al presidente.

También ha hablado de “blindar a Trump” Nueva York una vez que asuma el cargo en enero, al tiempo que ha prometido trabajar con cualquiera, incluido el presidente, si beneficia a los neoyorquinos.

