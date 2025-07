El presidente Donald Trump siguió el lunes con su demanda contra The Wall Street Journal por la historia de Jeffrey Epstein de la semana pasada, al vetar a uno de los reporteros del periódico del Air Force One para un próximo viaje a Escocia.

“Debido a la conducta falsa y difamatoria del Wall Street Journal, no serán uno de los trece medios a bordo” , dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt .

La agresividad con la prensa está en el manual de Trump

Es una táctica que la Casa Blanca de Trump ha utilizado antes. Restringió el acceso de periodistas de The Associated Press a eventos de prensa cuando el medio de noticias no cambió sus pautas de estilo para reflejar el cambio de nombre del Golfo de México. Eso lanzó una batalla legal que está abriéndose camino en los tribunales.