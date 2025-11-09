Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
9 de noviembre de 2025
87°nubes dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump propone hipotecas a 50 años para incentivar el mercado de la vivienda

La propuesta ha despertado ciertas críticas en redes sociales, incluso por parte de algunos republicanos

9 de noviembre de 2025 - 2:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Programa de Asistencia Directa al Comprador (HBA, en inglés) provee una subvención económica para cubrir parte de los gastos de cierre y el pronto requeridos para la compra de la primera vivienda.
El Programa de Asistencia Directa al Comprador (HBA, en inglés) provee una subvención económica para cubrir parte de los gastos de cierre y el pronto requeridos para la compra de la primera vivienda. (Shutterstock)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso permitir hipotecas a cincuenta años para abaratar los pagos mensuales de los compradores e incentivar así el mercado en Estados Unidos ante el problema de acceso a la vivienda que vive el país por sus elevados costes.

RELACIONADAS

Trump compartió una imagen en su red social, Truth Social, con el título “Grandes presidentes estadounidenses” en la que aparece una imagen del expresidente Franklin Roosevelt (1933-1945), bajo la frase “Hipotecas a 30 años” y una suya en la que pone “Hipotecas a 50 años”.

El director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés), Bill Pulte, confirmó este domingo que la Administración estadounidense trabaja en esta propuesta en un mensaje en X.

“Estamos totalmente enfocados en garantizar el sueño americano para los jóvenes, y eso solo puede suceder a nivel económico mediante la compra de una vivienda. Una hipoteca a 50 años es simplemente un arma potencial dentro de un amplio arsenal de soluciones que estamos desarrollando en este momento”, avanzó Pulte.

El mandatario se refirió al expresidente Roosevelt porque a través del paquete de medidas intervencionistas aprobado para aliviar los efectos de la Gran Depresión de 1929 transformó parte del sistema hipotecario.

En el marco de este paquete, en 1934 creó la Administración Federal de Vivienda (FHA) que acabó impulsando las hipotecas a 30 años.

Manifestantes usan disfraces inflables y portan carteles durante una protesta “No Kings”, el sábado 18 de octubre de 2025, en Washington.Los asistentes se ponen disfraces inflables para participar en una manifestación y marchar por las calles el sábado 18 de octubre de 2025, en Denver.Manifestantes con disfraces inflables se concentran en Pennsylvania Avenue durante una protesta “No Kings” en Washington, el sábado 18 de octubre de 2025.
1 / 20 | ¿Manifestantes inflables?: el humor que desinfla la tensión en las protestas contra Donald Trump. Manifestantes usan disfraces inflables y portan carteles durante una protesta “No Kings”, el sábado 18 de octubre de 2025, en Washington. - Jenny Kane

La propuesta de la actual Administración ha despertado ciertas críticas en redes social, incluso por parte de algunos miembros del Partido Republicano que no consideran que esta opción sea la adecuada para atajar el problema.

La legisladora republicana Marjorie Taylor Greene aseguró que no le gusta la propuesta al destacar más efectos negativos que positivos.

“Al final, beneficiará a los bancos, a los prestamistas hipotecarios y a los constructores de viviendas, mientras que la gente pagará mucho más en intereses a lo largo del tiempo y morirá antes de terminar de pagar su casa. ¡En deuda para siempre, en deuda de por vida!“, escribió en un mensaje en X.

Varios medios especializados apuntaron que mientras que por un lado los comprados podrían ver sus cuotas mensuales de hipoteca reducidas, al final el monto total podría ser mucho mayor por los intereses.

Además, alargar el tiempo de endeudamiento podría reducir la capacidad de ahorro de los ciudadanos durante la mayor parte de su vida e incluso podría aumentar el precio de la vivienda en general.

Las medidas en esta dirección se suelen adoptar en tiempos de recesión económica.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpHipotecas
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 9 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: