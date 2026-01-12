Opinión
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump publica imagen manipulada que lo identifica como “presidente interino de Venezuela”

El mandatario afirmó que espera visitar país sudamericano y reunirse con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez

12 de enero de 2026 - 8:07 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Trump publicó, nuevamente, una foto suya manipulada. (Evan Vucci)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York - El presidente estadounidense, Donald Trump, publicó este domingo en Truth Social una imagen manipulada de su perfil en Wikipedia, en la que se atribuye el cargo de “presidente interino de Venezuela” a fecha de enero de 2026.

RELACIONADAS

Trump ha publicado en otras ocasiones imágenes manipuladas o videos de inteligencia artificial (IA) con el aparente objetivo de polemizar, y la página oficial de Wikipedia no mostraba ningún cambio e indicaba su cargo real, el de presidente de EE.UU.

Este domingo, el mandatario afirmó que espera visitar Venezuela y reunirse con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, “en algún momento”, y aseguró que EE.UU. “está llevándose muy bien con el liderazgo” del país tras la captura de Nicolás Maduro.

En declaraciones a los periodistas a bordo del avión presidencial, reiteró sus amenazas a Rodríguez y aseguró que “probablemente afrontaría una situación probablemente que la de Maduro” si no coopera con EE.UU.

“Ella nos preguntó (si) podíamos llevarnos 50 millones de barriles de petróleo y yo le dije, sí, podemos. Ahora está llegando a Estados Unidos”, apostilló Trump, que pretende revitalizar el sector petrolero en Venezuela y comercializar parte de su crudo.

Trump también habló sobre Maduro, que fue capturado el 3 de enero en una operación militar estadounidense en Caracas junto a su esposa Cilia Flores y trasladado a Nueva York con ella, donde están ambos acusados de narcotráfico y corrupción.

Afirmó que Maduro levantó su mano y se rindió, declarando que era “lo correcto”, y que recibió información que no quiso revelar sobre la primera noche del líder chavista en el centro penitenciario de Brooklyn, conocido por sus duras condiciones.

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York.El convoy en el que iban Maduro, que descendió con mucha dificultad, y Flores estaba compuesto por cinco vehículos y una importante escolta policial.En un boceto que trascendió en la tarde del lunes, el presidente venezolano Nicolás Maduro, a la izquierda, y su esposa, Cilia Flores, segunda de la derecha, comparecen ante el tribunal federal de Manhattan con sus abogados defensores Mark Donnelly, segundo de la izquierda, y Andrés Sánchez.
1 / 13 | Nicolás Maduro llega a tribunal federal en Nueva York. El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York. - Stefan Jeremiah

Asimismo, declaró su confianza en el juez que supervisa el caso contra Maduro, Alvin Hellerstein, de 92 años, en un tribunal federal de Nueva York.

“El caso es infalible”, agregó el mandatario sobre la acusación de narcoterrorismo y otros delitos contra Maduro, a quien atribuyó la muerte de “millones y millones de personas”, según la información del grupo de periodistas en el avión presidencial.

El senador republicano Lindsey Graham, presente en el avión, apostilló que Maduro “eligió desafiar a Trump y el Ejército estadounidense y su trasero está en la cárcel, donde merece estar”.

Donald TrumpVenezuelaNicolás MaduroInteligencia artificialBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
