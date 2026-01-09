Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump recibirá a la líder opositora venezolana María Corina Machado “la semana que viene”

El presidente de Estados Unidos afirmó que está “impaciente” de reunirse con ella

9 de enero de 2026 - 8:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (The Associated Press)
Por AFP
Agencia de noticias

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado debe viajar a Washington la próxima semana y afirmó estar “impaciente” por reunirse con ella.

“Entiendo que vendrá en algún momento la próxima semana. Estoy impaciente por saludarla”, dijo el presidente estadounidense en una entrevista en el canal Fox News.

Machado afirmó en una entrevista con ese mismo canal estadounidense que le gustaría entregar el Nobel a Trump por su empeño en devolver la democracia a Venezuela.

“He oído que quería hacerlo. Sería un gran honor”, comentó luego Trump.

Sin embargo, en Oslo, el Instituto Nobel declaró que es imposible transferir el premio.

“Un Premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otra persona”, declaró a la AFP el portavoz del instituto, Erik Aasheim.

“Una vez anunciado el/los galardonado(s), la decisión permanece para siempre”, añadió, especificando que, no obstante, el galardonado tiene la libertad de hacer lo que considere oportuno con el dinero del premio.

El presidente estadounidense declaró tras la captura de Maduro que Machado no estaba calificada para gobernar. “No goza de apoyo ni de respeto en su país”, dijo.

A pesar de los esfuerzos de Machado por mostrarse conciliadora, Trump no ha visto con buenos ojos su elección para el Nobel de la Paz, un premio que él codicia desde hace mucho tiempo.

“Esa es la postura del comité (que otorga el Premio Nobel de la Paz). (...) Es muy vergonzoso para Noruega. Tuvieron algo que ver o no. Creo que sí. Dicen que no. Pero cuando se han terminado ocho guerras, debería recibirse una por cada una”, declaró Trump este jueves en Fox News, repitiendo una cifra que expertos consideran descabellada.

“Las autoridades noruegas no tienen nada que ver con las decisiones del Comité Nobel”, aseguró a la AFP el secretario de Estado de Asuntos Exteriores del país del norte de Europa, Eivind vad Petersson.

