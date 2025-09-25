Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
25 de septiembre de 2025
77°nubes dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump se dice víctima de “triple sabotaje” en la ONU

Aseguró que el Servicio Secreto investigará el asunto

25 de septiembre de 2025 - 10:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Trump pidió a la ONU que guarde sus cintas de seguridad respecto a la escalera mecánica, ya que el Servicio Secreto estará involucrado en la investigación. (Stefan Jeremiah)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que fue víctima de “tres eventos muy siniestros” durante su participación en Naciones Unidas el martes y que el Servicio Secreto investigará los asuntos.

RELACIONADAS

Trump asistió a la Asamblea General de la ONU, donde criticó al organismo mundial por no aprovechar su potencial. También criticó a los aliados de Estados Unidos en Europa por su manejo de la guerra en Ucrania y por aceptar a inmigrantes, mientras decía a otros mandatarios que sus naciones se estaban “yendo al infierno”.

En sus redes sociales, Trump indicó que estaba de mal humor en la ONU debido a una serie de percances que insinuó eran parte de una conspiración en su contra.

Primero, la escalera mecánica se detuvo “bruscamente” mientras Trump y su séquito iban en ella, un evento que Trump calificó de “absolutamente sabotaje”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el empresario Elon Musk se reencontraron públicamente el domingo en el funeral de Charlie Kirk, el activista asesinado el pasado 10 de septiembre, casi tres meses después de su confrontación pública.Durante la transmisión del evento, que se celebró en el State Farm Stadium de Arizona ante más de 70,000 personas, las cámaras captaron el momento en que el dueño de Tesla y el mandatario dejaron a un lado sus diferencias para conversar y posteriormente estrecharse la mano.Charlie Kirk tenía 31 años. En la foto, Dan Beazley se mantiene junto a una cruz en el memorial de Kirk en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona.
1 / 10 | FOTOS: Trump y Elon Musk frente a frente tras sus ataques en redes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el empresario Elon Musk se reencontraron públicamente el domingo en el funeral de Charlie Kirk, el activista asesinado el pasado 10 de septiembre, casi tres meses después de su confrontación pública. - The Associated Press

Stephane Dujarric, el portavoz de la ONU, dijo que un camarógrafo de la delegación de Estados Unidos que corrió delante de Trump pudo haber activado “inadvertidamente” el mecanismo de parada en la parte superior de la escalera mecánica.

“Las personas que lo hicieron deberían ser arrestadas”, se quejó Trump en Truth Social.

En segundo lugar, Trump dijo que su teleprompter se quedó “completamente en negro” durante su discurso en la ONU. El problema con esa acusación es que la Casa Blanca era responsable de operar el teleprompter para el presidente, según un funcionario de la ONU que habló bajo condición de anonimato debido a la delicadeza del asunto.

En tercer lugar, Trump dijo que el sonido estaba apagado en la ONU mientras hablaba, y que la gente solo podía escuchar sus comentarios si tenían intérpretes hablando en auriculares. Trump dijo que su esposa, Melania, le dijo que no podía escuchar lo que decía.

“Esto no fue una coincidencia, esto fue un triple sabotaje”, afirmó Trump, quien está buscando una investigación sobre el asunto.

Trump pidió a la ONU que guarde sus cintas de seguridad respecto a la escalera mecánica, ya que el Servicio Secreto estará involucrado en la investigación.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpONUEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 25 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: