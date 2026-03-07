Opinión
Donald Trump se reunió por segunda vez con María Corina Machado en la Casa Blanca

En el encuentro también estuvieron presentes el secretario de Estado, Marco Rubio, y la jefa de gabinete, Susie Wiles

7 de marzo de 2026 - 4:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, hablando en una rueda de prensa en Washington. (Octavio Guzmán)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el viernes por segunda vez en la Casa Blanca con la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

RELACIONADAS

El encuentro, que fue avanzado en exclusiva por Caracol Radio con fuentes de la Casa Blanca, fue confirmado a EFE por el entorno de Machado.

Según la emisora colombiana, en la reunión participaron el secretario de Estado, Marco Rubio, y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y se abordó la eventual convocatoria de elecciones en Venezuela.

De acuerdo con el mismo medio, Machado fue citada de nuevo para una nueva reunión dentro de dos o tres semanas.

La Casa Blanca no respondido hasta el momento a una solicitud de información de EFE.

La primera reunión entre Trump y Machado fue el pasado 15 de enero, cuando la líder opositora le regaló su medalla del Premio Nobel de la Paz, un galardón largamente ansiado por el republicano.

Ese encuentro se produjo después del ataque de Estados Unidos a Venezuela del 3 de enero en el que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y trasladados a Nueva York, donde afrontan cargos por narcotráfico.

Desde entonces, Trump ha construido una estrecha relación con el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Maduro, porque asegura que se ha plegado a sus demandas, como la apertura del sector petrolero venezolano a las empresas estadounidenses.

María Corina Machado salió de Venezuela el pasado diciembre para recibir en Noruega el Premio Nobel de la Paz tras pasar un año en la clandestinidad para evitar ser arrestada por el chavismo.

El pasado domingo, afirmó que regresará a Venezuela en “pocas semanas” para “garantizar una transición a la democracia ordenada, sostenible e indetenible”, así como preparar “una nueva y gigantesca victoria electoral”.

Las últimas elecciones presidenciales celebradas en Venezuela fueron el 28 de julio de 2024, cuando la autoridad electoral controlada por el chavismo proclamó la victoria de Maduro para un tercer mandato, a pesar de que la oposición denunció un fraude y reivindicó una amplia victoria del candidato Edmundo González Urrutia, respaldado por Machado.

