NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“No voy a aprender su maldito idioma”, dice Donald Trump ante mandatarios latinoamericanos

El presidente expresó que no tiene tiempo para aprender español

7 de marzo de 2026 - 3:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Mark Schiefelbein)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado ante una docena de mandatarios latinoamericanos que no tiene tiempo de aprender español: “No voy a aprender su maldito idioma”, afirmó entre risas.

El mandatario republicano hizo estas declaraciones durante una cumbre en Miami con presidentes de derecha de la región, entre ellos el de Argentina, Javier Milei, y el de El Salvador, Nayib Bukele.

Durante su discurso, Trump subrayó que su secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano, tiene una “ventaja lingüística” sobre él, dado que habla español.

“No voy a aprender su maldito idioma. No tengo tiempo. No tengo problema con los idiomas, pero no voy a dedicar tanto tiempo a aprender el suyo”, declaró provocando las risas de algunos asistentes.

El republicano dijo que prefiere tener “un buen intérprete” y, acto seguido, contó una anécdota sobre una conversación con un mandatario extranjero, cuya identidad no reveló, en la que una intérprete no le tradujo bien. Según relató, se dio cuenta del error a pesar de no entender el idioma.

También afirmó que de poco sirve tener un buen desempeño en negociaciones con su homólogo chino, Xi Jinping, o ruso, Vladimir Putin, si el intérprete no es bueno.

Posteriormente, Rubio ofreció unas palabras en español, tras lo cual Trump bromeó con que su secretario de Estado “es mejor en español” que en inglés.

A continuación tomó la palabra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien declaró entre risas que él solo habla “americano”.

Trump convocó a los líderes de la derecha latinoamericana en una cumbre en un club de golf en Florida a la que no fueron invitados los mandatarios progresistas de México, Brasil o Colombia.

Los asistentes a la cumbre son los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chavez; República Dominicana, Luis Abinader; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Irfaan Ali; Honduras, Nasry ‘Tito’Asfura; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña, y Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

También asiste el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien el próximo miércoles tomará posesión

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
