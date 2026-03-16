Donald Trump sugiere que podría retrasar su viaje a China

Washington - El presidente Donald Trump está sugiriendo que podría retrasar su muy esperada visita a China a finales de mes, ya que busca aumentar la presión sobre Pekín para ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz y calmar los precios del petróleo que se han disparado durante la guerra de Irán.

En una entrevista el domingo con el Financial Times, Trump dijo que la dependencia de China del petróleo de Medio Oriente significa que debería ayudar con una nueva coalición que está tratando de reunir para conseguir que el tráfico de petroleros se mueva a través del estrecho después de que las amenazas de Irán hayan estrangulado los flujos mundiales de petróleo. Trump dijo que “nos gustaría saber” antes del viaje si Pekín ayudará. “Puede que lo retrasemos”, dijo Trump en la entrevista.

La incertidumbre subraya hasta qué punto los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán han modificado la política mundial en las dos últimas semanas. La cancelación de la visita cara a cara con el presidente chino Xi Jinping podría tener importantes consecuencias económicas: Las relaciones entre Washington y Pekín han sido tensas, ya que ambas partes se han amenazado mutuamente con fuertes aranceles durante el último año.

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La Casa Blanca no respondió inmediatamente a las peticiones de comentarios.

En Pekín, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores se limitó a decir que China y Estados Unidos han mantenido la comunicación sobre la visita de Trump. “La diplomacia de los jefes de Estado desempeña un papel estratégico insustituible en las relaciones entre China y Estados Unidos”, dijo Lin Jian en una sesión informativa diaria.

1 / 16 | Así se ve el impacto de la guerra de Irán en el turismo de Dubái. Un hombre echa una cabezada en la mesa de un café en el vacío mercado de Al Seef, junto al histórico barrio de Al Fahidi a lo largo de Dubai Creek, una de las principales zonas turísticas de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el viernes 13 de marzo de 2026, mientras el turismo se ralentiza en medio de las tensiones regionales relacionadas con la guerra de Irán. (AP Photo/Fatima Shbair) - Fatima Shbair 1 / 16 Así se ve el impacto de la guerra de Irán en el turismo de Dubái Un hombre echa una cabezada en la mesa de un café en el vacío mercado de Al Seef, junto al histórico barrio de Al Fahidi a lo largo de Dubai Creek, una de las principales zonas turísticas de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el viernes 13 de marzo de 2026, mientras el turismo se ralentiza en medio de las tensiones regionales relacionadas con la guerra de Irán. (AP Photo/Fatima Shbair) Fatima Shbair Compartir

Los nuevos comentarios de Trump se produjeron mientras el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, se reunía el lunes en París con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, para una nueva ronda de conversaciones comerciales que debían allanar el camino para el viaje de Trump a Pekín. Estados Unidos y China han declarado una tregua que ha impedido a ambas partes imponer aranceles, pero sigue habiendo mucho en juego.

En los primeros días del conflicto con Irán, Trump había dicho que los buques de la Marina estadounidense escoltarían a los petroleros a través del estrecho, y restó importancia a la amenaza planteada por Irán. Pero a medida que los precios del petróleo se dispararon, él y su administración se han visto obligados a considerar nuevas opciones, incluida la idea, planteada este fin de semana, de que otros países se unan a la ofensiva con sus propios buques de guerra. De momento, ninguno ha respondido formalmente a la llamada.

Trump dijo a los periodistas a bordo del Air Force One, a su regreso a Washington tras un fin de semana en Florida, que Estados Unidos había hablado con “unos siete” países para ofrecerles apoyo militar. No quiso decir cuáles, sin embargo, y se mostró reticente cuando se le preguntó directamente por China, aunque posteriormente sugirió que había hecho tal oferta a Pekín.

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“China es un caso de estudio interesante”, dijo, señalando su dependencia del petróleo del Golfo. “Así que les dije: ‘¿Les gustaría entrar? Puede que sí, puede que no”.

La guerra en Irán ha disparado el precio del petróleo, lo que ha encarecido el precio que los estadounidenses pagan en el surtidor, justo cuando empieza a calentarse la temporada de elecciones de mitad de mandato. China, sin embargo, se enfrenta a sus propias presiones económicas y recientemente ha rebajado ligeramente su objetivo de crecimiento para 2026 hasta el 4,5% o el 5%, su crecimiento previsto más lento desde 1991, lo que significa que las interrupciones prolongadas en el estrecho también podrían tener repercusiones a largo plazo para Pekín.

Con torpedo: submarino de Estados Unidos hunde buque de Irán Es el primer ataque con torpedo contra un enemigo desde la Segunda Guerra Mundial, según el secretario de Guerra.

Lin, en la sesión informativa en Pekín, no respondió directamente a las preguntas sobre la petición de Trump de ayuda exterior en el estrecho. Señaló el impacto en el comercio de bienes y energía y repitió el llamamiento de su gobierno a poner fin a los enfrentamientos.

“China pide una vez más a todas las partes que pongan fin de inmediato a las acciones militares, eviten una mayor escalada de las tensiones e impidan que la inestabilidad en la región tenga un mayor impacto en el desarrollo económico mundial”, declaró.

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