Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán en base de Alaska utilizada para contrarrestar a Rusia

Washington — En un giro irónico, el presidente Donald Trump se reunirá con el líder ruso Vladimir Putin para discutir la guerra en Ucrania en una base militar en Alaska que fue crucial para contrarrestar a la Unión Soviética durante la Guerra Fría y que aún hoy desempeña un papel importante.

La reunión está programada para el viernes en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en las afueras de Anchorage, según un funcionario de la Casa Blanca que habló bajo condición de anonimato para discutir la planificación interna.

La base, creada por la fusión de la Base de la Fuerza Aérea Elmendorf y el Fuerte Richardson del Ejército en 2010, ha desempeñado un papel estratégico clave en el monitoreo y la disuasión de la Unión Soviética durante gran parte de la Guerra Fría.

A lo largo de su historia, la base albergó un gran número de aviones y supervisó las operaciones de varios sitios de radar de alerta temprana que tenían como objetivo detectar la actividad militar soviética y posibles lanzamientos nucleares. Se ganó el lema ’Máxima Cobertura para América del Norte’ en este momento, según el sitio web de la base.

Si bien gran parte del hardware militar ha sido desactivado, la base aún alberga escuadrones de aviones clave, incluido el avión de combate furtivo F-22 Raptor. Los aviones de la base también interceptan aviones rusos que vuelan regularmente al espacio aéreo de Estados Unidos.

La ironía de que Putin visite una base militar estadounidense que durante mucho tiempo ha tenido, y sigue teniendo, como objetivo contrarrestar las amenazas rusas se produce cuando Trump trabaja para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en una guerra que prometió durante la campaña de 2024 que terminaría rápidamente.

Funcionarios de Ucrania y Europa temen que la reunión individual en la que no participarán pueda conducir a un resultado que favorezca los objetivos rusos.

El presidente francés Emmanuel Macron dijo que Trump fue ‘muy claro’ en que Estados Unidos quiere lograr un alto el fuego en la cumbre. Macron habló después de una reunión virtual entre Trump, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y otros líderes europeos.