13 de agosto de 2025
89°ligeramente nublado
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán en base de Alaska utilizada para contrarrestar a Rusia

El espacio, crucial durante la Guerra Fría, sigue teniendo un papel en la vigilancia del espacio aéreo estadounidense

13 de agosto de 2025 - 12:24 PM

Trump saluda en Alaska durante escala en 2019. (Evan Vucci)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington — En un giro irónico, el presidente Donald Trump se reunirá con el líder ruso Vladimir Putin para discutir la guerra en Ucrania en una base militar en Alaska que fue crucial para contrarrestar a la Unión Soviética durante la Guerra Fría y que aún hoy desempeña un papel importante.

La reunión está programada para el viernes en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en las afueras de Anchorage, según un funcionario de la Casa Blanca que habló bajo condición de anonimato para discutir la planificación interna.

La base, creada por la fusión de la Base de la Fuerza Aérea Elmendorf y el Fuerte Richardson del Ejército en 2010, ha desempeñado un papel estratégico clave en el monitoreo y la disuasión de la Unión Soviética durante gran parte de la Guerra Fría.

Vladimir Putin y George W. Bush se reunieron 28 veces durante los dos mandatos de Bush. Se recibieron mutuamente para conversaciones y reuniones informales en Rusia y Estados Unidos, se reunieron regularmente al margen de cumbres y foros internacionales, y se jactaron de mejorar los lazos entre los que fueran rivales.El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunió con Putin nueve veces, y hubo 12 reuniones más con Dmitry Medvedev, que fue presidente entre 2008 y 2012. Otra llamada telefónica entre ambos se produjo en febrero de 2022, menos de dos semanas antes de la invasión a gran escala. Entonces, los contactos de alto nivel se interrumpieron bruscamente, sin que se hayan divulgado públicamente conversaciones entre Putin y Biden desde la invasión.
1 / 15 | De cálido a frío: una mirada en imágenes a las reuniones de Vladimir Putin con presidentes de Estados Unidos. Vladimir Putin y George W. Bush se reunieron 28 veces durante los dos mandatos de Bush. Se recibieron mutuamente para conversaciones y reuniones informales en Rusia y Estados Unidos, se reunieron regularmente al margen de cumbres y foros internacionales, y se jactaron de mejorar los lazos entre los que fueran rivales. - Alexander Zemlianichenko

A lo largo de su historia, la base albergó un gran número de aviones y supervisó las operaciones de varios sitios de radar de alerta temprana que tenían como objetivo detectar la actividad militar soviética y posibles lanzamientos nucleares. Se ganó el lema ’Máxima Cobertura para América del Norte’ en este momento, según el sitio web de la base.

Si bien gran parte del hardware militar ha sido desactivado, la base aún alberga escuadrones de aviones clave, incluido el avión de combate furtivo F-22 Raptor. Los aviones de la base también interceptan aviones rusos que vuelan regularmente al espacio aéreo de Estados Unidos.

Militares ucranianos disparan desde un obús ruso Msta-B en una línea del frente cerca de la ciudad de Kupyansk.Los lugareños se reúnen alrededor de un cráter de bombardeo tras el impacto de un cohete en el barrio de Pisochyn. Varias personas se refugian en el metro durante una alarma antiaérea en Kiev, Ucrania.
1 / 30 | Marcados por la guerra: 30 imágenes inéditas del tercer aniversario de la invasión rusa a Ucrania. Militares ucranianos disparan desde un obús ruso Msta-B en una línea del frente cerca de la ciudad de Kupyansk. - SERGEY KOZLOV

La ironía de que Putin visite una base militar estadounidense que durante mucho tiempo ha tenido, y sigue teniendo, como objetivo contrarrestar las amenazas rusas se produce cuando Trump trabaja para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en una guerra que prometió durante la campaña de 2024 que terminaría rápidamente.

Funcionarios de Ucrania y Europa temen que la reunión individual en la que no participarán pueda conducir a un resultado que favorezca los objetivos rusos.

El presidente francés Emmanuel Macron dijo que Trump fue ‘muy claro’ en que Estados Unidos quiere lograr un alto el fuego en la cumbre. Macron habló después de una reunión virtual entre Trump, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y otros líderes europeos.

Trump ha dicho que cualquier acuerdo importante podría involucrar intercambios de tierras y que Zelenskyy y Putin podrían reunirse a continuación o él podría reunirse con los dos líderes.

Tags
Breaking NewsRusiaUcraniaDonald Trump
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: