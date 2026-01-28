Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Dos agentes dispararon durante confrontación con Alex Pretti en Minneapolis, dice DHS

Un informe apunta a que los agentes detuvieron al hombre, quien se resistió y posteriormente se percataron del arma de fuego

28 de enero de 2026 - 8:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Investigadores de la Oficina de Responsabilidad Profesional de CBP llevaron a cabo el análisis basado en una revisión de las imágenes de las cámaras corporales y documentos de la agencia, según el aviso. (Ellen Schmidt)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Dos agentes federales realizaron disparos durante la confrontación en la que el enfermero Alex Pretti murió baleado en Minneapolis, informó un funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés) en un aviso enviado al Congreso el martes.

RELACIONADAS

Un agente de la Patrulla Fronteriza disparó su Glock, al igual que un agente de la CBP, según la notificación a la que The Associated Press tuvo acceso.

Investigadores de la Oficina de Responsabilidad Profesional de CBP llevaron a cabo el análisis basado en una revisión de las imágenes de las cámaras corporales y documentos de la agencia, según el aviso. La agencia está obligada a informar al Congreso sobre cualquier muerte bajo su custodia y otros incidentes letales que involucren a sus agentes y oficiales.

Un funcionario de la CBP señaló en el aviso que los agentes intentaron detener a Pretti y él se resistió, lo que resultó en un forcejeo, durante el cual un agente de la Patrulla Fronteriza gritó varias veces: “¡Tiene un arma!”.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Manifestantes corean y golpean cubos de basura mientras permanecen detrás de una barricada improvisada durante una protesta en respuesta a la muerte de Alex Pretti, de 37 años, abatido mortalmente por un agente de la Patrulla Fronteriza, el sábado.La familia identificó al hombre asesinado como Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años que protestaba contra las redadas migratorias del presidente Donald Trump en su ciudad. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo durante una conferencia de prensa que Pretti había aparecido para "impedir una operación de aplicación de la ley."
1 / 21 | Tristeza e indignación en Minneapolis: exigen justicia tras la muerte de Alex Pretti. Manifestantes corean y golpean cubos de basura mientras permanecen detrás de una barricada improvisada durante una protesta en respuesta a la muerte de Alex Pretti, de 37 años, abatido mortalmente por un agente de la Patrulla Fronteriza, el sábado. - Adam Gray
Tags
Breaking NewsNegociado de Aduanas y Protección FronterizaPatrulla Fronteriza federalMinneapolisMinnesota
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 27 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: