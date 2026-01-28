Dos agentes dispararon durante confrontación con Alex Pretti en Minneapolis, dice DHS

Dos agentes federales realizaron disparos durante la confrontación en la que el enfermero Alex Pretti murió baleado en Minneapolis, informó un funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés) en un aviso enviado al Congreso el martes.

Un agente de la Patrulla Fronteriza disparó su Glock, al igual que un agente de la CBP, según la notificación a la que The Associated Press tuvo acceso.

Investigadores de la Oficina de Responsabilidad Profesional de CBP llevaron a cabo el análisis basado en una revisión de las imágenes de las cámaras corporales y documentos de la agencia, según el aviso. La agencia está obligada a informar al Congreso sobre cualquier muerte bajo su custodia y otros incidentes letales que involucren a sus agentes y oficiales.

Un funcionario de la CBP señaló en el aviso que los agentes intentaron detener a Pretti y él se resistió, lo que resultó en un forcejeo, durante el cual un agente de la Patrulla Fronteriza gritó varias veces: “¡Tiene un arma!”.

PUBLICIDAD

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.