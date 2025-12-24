Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Dos heridos: agentes del ICE disparan contra vehículo en marcha en Maryland

Los hechos ocurrieron durante una operación de control y remoción que realizaban agentes

24 de diciembre de 2025 - 7:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas fueron los únicos funcionarios involucrados en el tiroteo. (Kaitlin Newman)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Glen Burnie, Maryland- Agentes de inmigración de Estados Unidos dispararon contra un vehículo en movimiento el miércoles por la mañana durante una operación de control y remoción, e hirieron a dos personas, informaron funcionarios locales.

Un portavoz del Departamento de Policía del Condado de Anne Arundel, en Maryland, dijo que ninguna de las personas baleadas tenía heridas que pusieran su vida en riesgo, y ambas fueron llevadas al hospital.

La policía de Anne Arundel respondió a un reporte de un tiroteo que involucraba a agentes federales alrededor de las 10:50 de la mañana. Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) fueron los únicos funcionarios involucrados en el tiroteo, según la policía.

Preliminarmente, la policía dijo que los agentes se acercaron a una furgoneta blanca, pero que el conductor del vehículo intentó atropellarlos. Los agentes dispararon contra la furgoneta, que aceleró hasta detenerse en una zona boscosa, según la policía.

Las autoridades no revelaron las identidades de los heridos en el tiroteo.

La policía de Anne Arundel dijo que investigará el tiroteo, mientras que el FBI investigará la supuesta agresión contra los agentes y el ICE llevará a cabo una investigación interna. tificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

