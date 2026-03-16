Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

E. coli vinculada a queso elaborado con leche cruda enferma a 7 personas en Estados Unidos

Entre los intoxicados, hay niños de corta edad

16 de marzo de 2026 - 2:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - El sello de la Administración de Alimentos y Medicamentos se ve en el Auditorio del Edificio Hubert Humphrey en Washington, el 22 de abril de 2025. (AP Photo/Jose Luis Magana, Archivo) (Jose Luis Magana)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Al menos siete personas de tres estados, entre ellas niños de corta edad, se han visto afectadas por una intoxicación alimentaria por E. coli relacionada con el queso cheddar elaborado con leche cruda, según informaron el lunes las autoridades sanitarias federales.

RELACIONADAS

Raw Farm, con sede en California, fabricó el queso que es la “fuente probable” del brote, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA), aunque ningún producto de Raw Farm ha dado positivo por E. coli durante el periodo del brote, señaló la FDA.

Según la agencia, los casos se registraron entre septiembre de 2025 y mediados de febrero. Se notificaron cinco casos en California, uno en Florida y uno en Texas. Más de la mitad de las enfermedades afectaron a niños de 3 años o menos. Dos personas fueron hospitalizadas.

La FDA recomendó que Raw Farm retirara voluntariamente sus productos de queso crudo de la venta, pero la empresa se ha negado.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. instaron a los consumidores a “considerar no consumir” los productos.

Mark McAfee, propietario de Raw Farm, dijo que se negaba a retirar los productos porque los investigadores no los han relacionado definitivamente con ninguna enfermedad.

“No hemos encontrado patógenos en ninguno de nuestros productos”, declaró McAfee en una entrevista. Rechazó las conclusiones de la FDA de que los casos estuvieran relacionados genéticamente y dijo que el anuncio del brote era prematuro.

Según la FDA, las entrevistas realizadas a las tres personas que enfermaron revelaron que las tres habían consumido queso cheddar de leche cruda de la marca Raw Farm. El análisis de las muestras de los pacientes mostró que los aislados de E. coli que causaron sus infecciones estaban estrechamente relacionados genéticamente, según los investigadores.

Las autoridades están recabando información sobre los otros cuatro casos. La investigación continúa para determinar el origen de la contaminación y si otros productos están relacionados con las enfermedades.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsE. coliFDA
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 16 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: