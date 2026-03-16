E. coli vinculada a queso elaborado con leche cruda enferma a 7 personas en Estados Unidos

Al menos siete personas de tres estados, entre ellas niños de corta edad, se han visto afectadas por una intoxicación alimentaria por E. coli relacionada con el queso cheddar elaborado con leche cruda, según informaron el lunes las autoridades sanitarias federales.

Raw Farm, con sede en California, fabricó el queso que es la “fuente probable” del brote, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA), aunque ningún producto de Raw Farm ha dado positivo por E. coli durante el periodo del brote, señaló la FDA.

Según la agencia, los casos se registraron entre septiembre de 2025 y mediados de febrero. Se notificaron cinco casos en California, uno en Florida y uno en Texas. Más de la mitad de las enfermedades afectaron a niños de 3 años o menos. Dos personas fueron hospitalizadas.

La FDA recomendó que Raw Farm retirara voluntariamente sus productos de queso crudo de la venta, pero la empresa se ha negado.

PUBLICIDAD

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. instaron a los consumidores a “considerar no consumir” los productos.

Mark McAfee, propietario de Raw Farm, dijo que se negaba a retirar los productos porque los investigadores no los han relacionado definitivamente con ninguna enfermedad.

“No hemos encontrado patógenos en ninguno de nuestros productos”, declaró McAfee en una entrevista. Rechazó las conclusiones de la FDA de que los casos estuvieran relacionados genéticamente y dijo que el anuncio del brote era prematuro.

Según la FDA, las entrevistas realizadas a las tres personas que enfermaron revelaron que las tres habían consumido queso cheddar de leche cruda de la marca Raw Farm. El análisis de las muestras de los pacientes mostró que los aislados de E. coli que causaron sus infecciones estaban estrechamente relacionados genéticamente, según los investigadores.

Las autoridades están recabando información sobre los otros cuatro casos. La investigación continúa para determinar el origen de la contaminación y si otros productos están relacionados con las enfermedades.

___