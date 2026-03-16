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Estados Unidos ha destruido más de cien buques iraníes, afirma el Pentágono

Brad Cooper, almirante del Comando Central de Estados Unidos, hizo las declaraciones

16 de marzo de 2026 - 12:19 PM

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Cooper insistió en que Estados Unidos está mermando la capacidad de Irán para “amenazar la libertad de navegación” en el estrecho y sus alrededores. (Kamran Jebreili)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - Estados Unidos ha destruido a más de cien buques iraníes desde el inicio de la guerra contra la República Islámica, que ha generado tensiones por el bloqueo en el estrecho de Ormuz, afirmó este lunes el Pentágono.

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“Mediante una combinación de capacidades aéreas, terrestres y marítimas, hemos destruido con éxito más de cien embarcaciones navales iraníes y aún no hemos terminado”, declaró en un vídeo Brad Cooper, almirante del Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

“Estamos plenamente enfocados en desmantelar la amenaza que Irán ha representado durante décadas para el libre flujo del comercio a través del estrecho de Ormuz”, añadió.

Un hombre echa una cabezada en la mesa de un café en el vacío mercado de Al Seef, junto al histórico barrio de Al Fahidi a lo largo de Dubai Creek, una de las principales zonas turísticas de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el viernes 13 de marzo de 2026, mientras el turismo se ralentiza en medio de las tensiones regionales relacionadas con la guerra de Irán. (AP Photo/Fatima Shbair)Un puesto de helados en el vacío mercado de Al Seef, junto al histórico barrio de Al Fahidi a lo largo del Dubai Creek, una de las principales zonas turísticas de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, viernes 13 de marzo de 2026, mientras el turismo se ralentiza en medio de las tensiones regionales relacionadas con la guerra de Irán. (AP Photo/Fatima Shbair)La gente disfruta de la puesta de sol con la vista del horizonte de la ciudad y el Burj Khalifa, en Dubai Creek Harbour en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, miércoles 11 de marzo de 2026. (AP Photo/Fatima Shbair)
1 / 16 | Así se ve el impacto de la guerra de Irán en el turismo de Dubái. Un hombre echa una cabezada en la mesa de un café en el vacío mercado de Al Seef, junto al histórico barrio de Al Fahidi a lo largo de Dubai Creek, una de las principales zonas turísticas de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el viernes 13 de marzo de 2026, mientras el turismo se ralentiza en medio de las tensiones regionales relacionadas con la guerra de Irán. (AP Photo/Fatima Shbair) - Fatima Shbair

Cooper insistió en que Estados Unidos está mermando la capacidad de Irán para “amenazar la libertad de navegación” en el estrecho y sus alrededores.

Este anuncio se da en un contexto de crecientes tensiones por la situación en el paso marítimo -por donde circula el 20 % del petróleo mundial- tras el anuncio del nuevo líder supremo iraní, Mojatba Jameneí, de que el estrecho permanecería cerrado como respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, exigió a sus aliados que le ayuden a reabrir el paso hacia el golfo Pérsico, una propuesta que ha sido recibida con escepticismo.

Estados Unidos atacó la madrugada del sábado la isla iraní de Jarg, que a pesar de su reducido tamaño de 20 kilómetros es el centro neurálgico de la industria petrolera de la República Islámica. Desde allí se exporta el 90 % del crudo iraní, la gran mayoría con destino a China.El muelle ‘T’, el mayor de Irán, consta de seis dársenas, cada una de las cuales tiene cinco maquinas de medición con una capacidad de 13,500 barriles de petróleo por hora.
1 / 14 | Isla de Jarg: la “joya de la corona” de Irán atacada por Estados Unidos. Estados Unidos atacó la madrugada del sábado la isla iraní de Jarg, que a pesar de su reducido tamaño de 20 kilómetros es el centro neurálgico de la industria petrolera de la República Islámica. - -

La semana pasada Trump aseguró haber destruido casi todos los barcos mineros iraníes en Ormuz “en una sola noche” e insistió en que prácticamente toda su Armada ha desaparecido desde el comienzo de la ofensiva contra Teherán.

El almirante del Centcom detalló este lunes que, hasta la fecha, las fuerzas estadounidenses han realizado más de 6,000 vuelos de combate.

“Las capacidades de Irán están disminuyendo, al tiempo que nuestras propias capacidades y ventajas continúan fortaleciéndose”, insistió.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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