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Ejército estadounidense anuncia 2 muertos en otro ataque a un barco en el Pacífico

El el Comando Sur de Estados Unidos indicó que se trató de una embarcación sospechosa de narcotráfico, aunque no presentó evidencia

14 de abril de 2026 - 9:08 AM

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El Comando Sur de Estados Unidos ha anunciado ataques a embarcaciones en el Pacífico durante dos días consecutivos. (Julia Demaree Nikhinson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - El ejército de Estados Unidos dijo que llevó a cabo otro ataque el lunes contra un barco acusado de tráfico de drogas en el este del océano Pacífico, matando a dos personas.

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La campaña de ataques a buques que, según la administración de Donald Trump, trafican con drogas en aguas latinoamericanas persiste desde hace más de siete meses y continúa incluso cuando los militares llevan más de seis semanas preocupados por la guerra de Irán.

Era el segundo día consecutivo que el Comando Sur de Estados Unidos anunciaba un ataque en las redes sociales. Dijo el domingo que hizo estallar dos barcos en el Pacífico el sábado, matando a un total de cinco personas y dejando un superviviente. No quedó claro de inmediato qué le ocurrió a esa persona.

Con el último ataque del lunes, al menos 170 personas han muerto en los ataques a las embarcaciones desde que se iniciaron a principios de septiembre, meses antes de la redada estadounidense de enero que capturó al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro. Fue trasladado a Nueva York para enfrentarse a cargos de narcotráfico y se ha declarado inocente.

El Comando Sur de Estados Unidos repitió declaraciones anteriores afirmando que había atacado a los presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas. El ejército no aportó pruebas de que la embarcación transportara drogas. Publicó un vídeo en X en el que se ve una pequeña embarcación flotando en el agua antes de que una enorme explosión la alcance y se vea humo saliendo de la embarcación.

El presidente Trump ha dicho que Estados Unidos está en “conflicto armado” con los cárteles de América Latina y ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las sobredosis mortales que se cobran vidas estadounidenses. Pero su administración ha ofrecido pocas pruebas que respalden sus afirmaciones de estar matando “narcoterroristas”.

Trump pareció referirse el lunes a la táctica de los ataques con barcos en América Latina al tiempo que lanzaba nuevas amenazas contra Teherán mientras entraba en vigor un bloqueo de los puertos iraníes.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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Ejército de Estados Unidos Océano PacíficoNarcotráficoBreaking News
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