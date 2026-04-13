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Estados Unidos mata a cinco hombres en ataques a dos lanchas en el Pacífico

Se reportó a la Guardia Costera que una persona sobrevivió el ataque

13 de abril de 2026 - 9:43 PM

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El Southcom indicó en el mensaje que una persona sobrevivió al ataque a la primera embarcación y notificaron de inmediato a la Guardia Costera para activar el sistema de búsqueda y rescate. ( U.S. Southern Command)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Las Fuerzas Armadas estadounidenses mataron este sábado a cinco hombres en nuevos ataques a dos embarcaciones en el Pacífico presuntamente vinculadas al narcotráfico, anunció este domingo el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom).

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En un comunicado en X, el Southcom indicó que las dos embarcaciones “estaban operadas por organizaciones designadas terroristas”, que transitaban “rutas de narcotráfico conocidas en el Pacífico Este y que estaban realizando operaciones de narcotráfico”.

El Southcom indicó en el mensaje que una persona sobrevivió al ataque a la primera embarcación, que llevaba tres tripulantes, y notificaron de inmediato a la Guardia Costera para activar el sistema de búsqueda y rescate.

La segunda embarcación llevaba tres tripulantes y todos murieron, agregó.

El mensaje va encabezado por el título “aplicando fricción sistémica total a los cárteles” y va acompañado de un video de 34 segundos en blanco y negro en el que se ve una lancha estallar mientras surca el agua y después una detonación similar en otra lancha.

Estos nuevos ataques se producen en el marco de la operación Lanza del Sur, que EE.UU. implementa desde septiembre pasado en el área de responsabilidad del Comando Sur (Centroamérica, Suramérica y el Caribe).

La operación Lanza del Sur se activó con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno al expresidente venezolano Nicolás Maduro, capturado en una operación militar de Washington el pasado 3 de enero.

En los ataques reportados hoy no salió herido ningún efectivo militar estadounidense, concluyó la nota.

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Breaking NewsNarcotráficoFuerzas Armadas de Estados UnidosEstados Unidos
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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