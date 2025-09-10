El ataque de Donald Trump a un presunto barco de drogas venezolano plantea dudas sobre su uso del poder militar

A la semana de la elección de Donald Trump, el senador Lindsey Graham aconsejó al entonces presidente electo que enviara rápidamente un mensaje a los cárteles de la droga desde la Casa Blanca.

“Explota algo”, le dijo Graham a Trump.

El audaz ataque militar contra una lancha rápida sospechosa de transportar drogas con 11 personas desde Venezuela este mes es justo lo que el senador de Carolina del Sur tenía en mente. Pero ha abierto nuevas divisiones dentro del Partido Republicano sobre la promesa de campaña de Trump de mantener a Estados Unidos fuera de enredos extranjeros y la realidad de un comandante en jefe cuya agenda de “Estados Unidos Primero” está adoptando una postura militar más dura.

Y está planteando serias preguntas sobre hasta dónde pretende Trump ejercer su poder presidencial sobre el ejército de Estados Unidos sin un control sólido del poder ejecutivo por parte del Congreso.

Trump ya ha lanzado bombas de 13,600 kilogramos en sitios nucleares de Irán sin ninguna nueva autorización del Capitolio. Desplegó el ejército en Los Ángeles en contra de las objeciones del gobernador demócrata de California y también quiere a la Guardia Nacional en otras ciudades. Los aliados de Trump presionaron a los senadores para que confirmaran a Pete Hegseth como secretario de Defensa a pesar de las objeciones a su comportamiento pasado y el escepticismo sobre la “cultura guerrera” en el Pentágono. Y la semana pasada, Trump renombró el Departamento de Defensa como el Departamento de Guerra.

“No me importa si es un presidente republicano o un presidente demócrata”, dijo el senador republicano Rand Paul de Kentucky, una vez rival de Trump por la Casa Blanca. “No podemos simplemente querer matar gente sin tener algún tipo de proceso”.

“¿Simplemente vamos a volar barcos? Eso no es lo que somos”, dijo Paul.

La administración de Trump, y el propio presidente, han dicho que el ataque letal contra la embarcación desde Venezuela tenía la intención de dejar claro que Estados Unidos no toleraría el envío de drogas a este país. Dijeron que entre los muertos en el barco en el Caribe se encontraban miembros de la banda Tren de Aragua, que opera desde Venezuela, aunque los detalles han sido escasos.

“Matar a miembros de cárteles que envenenan a nuestros conciudadanos es el mejor uso de nuestro ejército”, publicó el vicepresidente JD Vance en las redes sociales.

Cuando un comentarista prominente sugirió que matar a civiles sin el debido proceso sería un crimen de guerra, Vance respondió que no le importaba “cómo lo llamen”.

Paul, el senador, respondió a Vance con sus propias preguntas.

“¿Alguna vez leyó ‘Matar a un ruiseñor’?”, escribió Paul. “¿Alguna vez se preguntó qué podría pasar si los acusados fueran ejecutados inmediatamente sin juicio ni representación?”

“Qué sentimiento despreciable e irreflexivo es glorificar matar a alguien sin un juicio”.

Una sesión informativa bipartidista sobre el asunto para el personal de seguridad nacional del Senado fue cancelada abruptamente la semana pasada. Y la sesión reprogramada del martes dejó muchas preguntas sin respuesta.

La administración de Trump no explicó su autoridad para el ataque y no proporcionaría una opinión legal, según una persona familiarizada con la sesión informativa que insistió en el anonimato porque estaba cerrada.

“¿Dónde está la legalidad aquí?”, dijo el senador Mark Kelly, demócrata por Arizona, un ex piloto de combate de la Marina y astronauta.

“Entiendo la necesidad de que podamos eliminar a los narcotraficantes para que no puedan entregar drogas en Estados Unidos”, dijo. “Hay una forma legal de hacerlo”.

Pero Kelly dijo que le preocupan los oficiales militares involucrados en la misión. “¿En qué situación nos puso, la Casa Blanca, a ellos?”, dijo. “No sé si esto fue legal o no”.

Después de que Trump anunció el ataque, la televisión estatal venezolana mostró al presidente venezolano Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores caminando por las calles del vecindario de su infancia. Un presentador de televisión dijo que Maduro se estaba “bañando en amor patriótico” mientras interactuaba con sus partidarios.

Maduro no abordó de inmediato el ataque directamente, pero acusó a Estados Unidos de “venir por las riquezas de Venezuela”, incluidas las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo.

Los republicanos han estado cambiando sus prioridades de seguridad nacional desde que el primer mandato de Trump alejó al Partido Republicano de su tradicional postura como un partido con un enfoque enérgico para confrontar a los adversarios y ayudar a los aliados en el extranjero.

El enfoque de “Estados Unidos Primero” de Trump inicialmente lanzó una nueva era de neoaislacionismo estadounidense más alineada con Paul, de tendencia libertaria, que con los halcones de defensa tradicionales como Graham.

Pero en su segundo mandato, Trump está probando no su visión de seguridad nacional, sino su poder para promulgarla.

El senador Jim Risch de Idaho, el presidente republicano del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que está “extremadamente seguro” de que el objetivo del bombardeo del barco era “un grupo de narcoterroristas”.

“No puedo decirles cuántas vidas salvó el presidente de Estados Unidos cuando apretó el gatillo en eso”, dijo Risch el martes. “Hubo toneladas de drogas que se hundieron con eso que habrían terminado aquí mismo en Estados Unidos”.

Señalando el edificio de la Corte Suprema frente al Capitolio, el senador republicano Josh Hawley de Missouri dijo que cree que las acciones del presidente están dentro de su autoridad del Artículo II, ya que la administración dijo que las drogas se dirigían a Estados Unidos.

“Mi intuición es que está dentro de los poderes de comandante en jefe del presidente”, dijo Hawley.

Pero el senador Jack Reed de Rhode Island, el principal demócrata en el Comité de Servicios Armados del Senado, pidió a los legisladores que recibieran una sesión informativa completa de la administración de Trump, incluida la justificación legal para el ataque militar.

Si el presidente excedió su autoridad, entonces el Senado debe considerar todos los recursos disponibles, incluida la limitación del uso de fondos para otras operaciones militares no autorizadas, dijo. “No podemos arriesgar la vida de los miembros del servicio estadounidense basándonos en órdenes secretas y teorías legales dudosas”, dijo Reed.

Graham, un ex juez abogado general, u oficial JAG, en la Marina, recordó su consejo mientras Trump se preparaba para regresar a la Casa Blanca.

“Ya sea un laboratorio, no me importa si está en México, no me importa dónde esté”, recordó Graham. “Dije: ‘Busca un objetivo que cambie el juego’”.