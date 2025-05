“¿Por qué? Porque Andrew Cuomo es la última persona que quieren como alcalde”, dice el anuncio. “Si Donald Trump no quiere a Andrew Cuomo como alcalde, tú sí”.

La investigación, confirmada a The Associated Press el martes por una persona familiarizada con el asunto, se centra en la veracidad de las declaraciones que Cuomo hizo al Congreso el año pasado sobre su manejo de la pandemia de COVID-19 mientras se propagaba por los hogares de ancianos. La persona no estaba autorizada a discutir la investigación públicamente y habló bajo condición de anonimato.