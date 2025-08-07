Opinión
7 de agosto de 2025
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Elevan nivel de río en Ohio para viaje de cumpleaños en kayak de JD Vance

Detractores criticaron inmediatamente la medida como un signo de privilegio del vicepresidente de Estados Unidos

7 de agosto de 2025 - 4:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Servicio Secreto de Estados Unidos indicó que solicitó el aumento del flujo de agua para el río Little Miami para asegurar que las embarcaciones motorizadas y el personal de emergencia “pudieran operar de manera segura” (Alex Brandon)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Columbus, Ohio— El equipo de seguridad del vicepresidente JD Vance hizo que se elevara el nivel del agua de un río en Ohio la semana pasada para un viaje en kayak que él y su familia realizaron para celebrar su 41er cumpleaños.

RELACIONADAS

El Servicio Secreto de Estados Unidos indicó que solicitó el aumento del flujo de agua para el río Little Miami para asegurar que las embarcaciones motorizadas y el personal de emergencia “pudieran operar de manera segura” cuando protegían al vicepresidente republicano, cuyo hogar está en Cincinnati.

The Guardian fue el primer medio en reportar el aumento de flujo del río.

Sus detractores criticaron inmediatamente la medida como un signo de privilegio del vicepresidente, en especial dado el enfoque del gobierno del presidente Donald Trump de recortar el gasto gubernamental.

Richard W. Painter, quien se desempeñó como abogado jefe de ética de la Casa Blanca bajo el presidente George W. Bush, dijo en X que “es indignante que el cuerpo de ingenieros del ejército gaste dinero de los contribuyentes para aumentar el flujo de agua en un río para que @VP pueda ir en canoa cuando los recortes presupuestarios al Servicio de Parques Nacionales han afectado gravemente las vacaciones familiares para todos los demás”.

El Distrito de Louisville del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos aumentó temporalmente los flujos de salida del Lago Caesar Creek en el suroeste de Ohio hacia el Little Miami “para apoyar la navegación segura del personal del Servicio Secreto de Estados Unidos”, dijo el portavoz Gene Pawlik. Añadió que la medida cumplió con los criterios operativos y se encontraba dentro de la práctica normal.

El vicepresidente estadounidense JD Vance y la segunda dama Usha Vance posan para una fotografía durante una visita a la Base Espacial Pituffik, en Groenlandia, el 28 de marzo de 2025. (Jim Watson/Pool vía AP)
El vicepresidente estadounidense JD Vance y la segunda dama Usha Vance posan para una fotografía durante una visita a la Base Espacial Pituffik, en Groenlandia, el 28 de marzo de 2025. (Jim Watson/Pool vía AP) (Jim Watson)

“Se determinó que las operaciones no afectarían negativamente los niveles de agua río abajo o río arriba”, señaló el Cuerpo de Ingenieros en un comunicado. “Los interesados río abajo fueron notificados con anticipación del ligero aumento de flujo de salida, que ocurrió el 1 de agosto de 2025”. El cumpleaños de Vance fue el 2 de agosto.

El extenso Lago Caesar Creek de 2,830 acres tiene una designación de potencia ilimitada y cinco rampas de lanzamiento, según el sitio web del Departamento de Recursos Naturales de Ohio. También se encuentran en el lugar una marina, un campamento y un albergue. El departamento proporcionó dos oficiales de recursos naturales para asistir al Servicio Secreto con el evento de Vance, dijo la portavoz Karina Cheung.

La familia Vance ya se ha acostumbrado a que se hagan ciertos ajustes cuando se desplazan por el mundo. Durante un reciente viaje a Italia, el Coliseo Romano fue cerrado al público para que su esposa, Usha, y sus hijos pudieran realizar una visita, lo que provocó enojo entre algunos turistas. El Taj Mahal también fue cerrado a los visitantes durante la visita de la familia Vance a India.

Ese trato especial no está reservado para un sólo partido político.

Cuando el vicepresidente demócrata Al Gore, entonces candidato presidencial, remó por el río Connecticut para una oportunidad fotográfica en 1999, los funcionarios de servicios públicos abrieron una presa y liberaron 4,000 millones de galones de agua para elevar el nivel del río. Esa solicitud también se realizó después de una revisión del área por parte del Servicio Secreto, y Gore también experimentó reacciones políticas.

La campaña de Gore dijo en ese momento que él no pidió que se liberara el agua.

Un portavoz de la oficina de Vance declinó hacer comentarios de momento.

JD Vance Ohio Servicio Secreto de Estados Unidos Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos Servicio de Parques Nacionales
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
