En Kentucky: familia da cobijo a un ternero en medio de temperaturas frías

Una familia de Kentucky que luchó contra el frío extremo en su granja durante el fin de semana abrió su casa a un ternero recién nacido que estaba luchando contra el frío.

Horas después, el ternero, alimentado y mullido, se sentó en el sofá con los dos hijos de la familia Sorrell. Su madre, Macey Sorrell, sacó algunas fotos y las subió a las redes sociales, y la monada no pasó desapercibida.

El ternero nació al aire libre a temperaturas de un solo dígito el sábado. Macey Sorrell dijo que su marido, Tanner, salió a ver a la madre embarazada y se encontró al ternero, sufriendo en el frío.

“Estaba congelada. Su cordón umbilical parecía un polo”, dijo Macey Sorrell el jueves desde su casa en Mount Sterling, Kentucky. “Estaba congelada”.

Tras perder una cría el invierno pasado por congelación, la familia se apresuró a llevarla al interior para limpiarla y calentarla.

“Cuando la trajimos, tenía hielo encima. Todavía tenía las placentas encima, tuve que limpiarlas”, dijo Sorrell. “Saqué el secador de pelo, la calenté y la esponjé”.

Pronto la ternera estaba tumbada en el sofá, abrazada a sus hijos pequeños.

“Gateaban a su lado como si fuera lo más normal”, dijo. Su hijo de 3 años, Gregory, decidió llamar a la cría Sally, un personaje de su película favorita, “Cars”.

La familia tiene unas tres docenas de vacas en sus tierras y está acostumbrada a llevar animales de granja al interior de vez en cuando. Sally se reunió con su madre a la mañana siguiente y se encuentra bien, según Sorrell.