Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

En Kentucky: familia da cobijo a un ternero en medio de temperaturas frías

Tras perder una cría el invierno pasado por congelación, se apresuraron a llevarla al interior para calentarla

29 de enero de 2026 - 3:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gregory Sorrell, de 3 años, se acurruca con un ternero que su familia llevó al interior durante las temperaturas extremadamente frías. A la derecha está su hermana, Charlee Sorrell, de 2 años.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Una familia de Kentucky que luchó contra el frío extremo en su granja durante el fin de semana abrió su casa a un ternero recién nacido que estaba luchando contra el frío.

RELACIONADAS

Horas después, el ternero, alimentado y mullido, se sentó en el sofá con los dos hijos de la familia Sorrell. Su madre, Macey Sorrell, sacó algunas fotos y las subió a las redes sociales, y la monada no pasó desapercibida.

El ternero nació al aire libre a temperaturas de un solo dígito el sábado. Macey Sorrell dijo que su marido, Tanner, salió a ver a la madre embarazada y se encontró al ternero, sufriendo en el frío.

“Estaba congelada. Su cordón umbilical parecía un polo”, dijo Macey Sorrell el jueves desde su casa en Mount Sterling, Kentucky. “Estaba congelada”.

Tras perder una cría el invierno pasado por congelación, la familia se apresuró a llevarla al interior para limpiarla y calentarla.

“Cuando la trajimos, tenía hielo encima. Todavía tenía las placentas encima, tuve que limpiarlas”, dijo Sorrell. “Saqué el secador de pelo, la calenté y la esponjé”.

Pronto la ternera estaba tumbada en el sofá, abrazada a sus hijos pequeños.

“Gateaban a su lado como si fuera lo más normal”, dijo. Su hijo de 3 años, Gregory, decidió llamar a la cría Sally, un personaje de su película favorita, “Cars”.

La familia tiene unas tres docenas de vacas en sus tierras y está acostumbrada a llevar animales de granja al interior de vez en cuando. Sally se reunió con su madre a la mañana siguiente y se encuentra bien, según Sorrell.

Sorrell dijo que estaba a punto de no compartir las fotos en las redes sociales, porque para la familia no era nada nuevo llevar a un animal dentro de casa cuando era necesario. Muchos comentaron lo tiernas que eran las fotos.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosNieveTormenta de nieveKentucky
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 29 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: