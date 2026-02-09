Opinión
Estados Unidos
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Esta fue la reacción de Trump tras ver a Bad Bunny en el Super Bowl

Para el presidente, la presentación del artista fue “una bofetada para Estados Unidos”

9 de febrero de 2026 - 10:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny hizo historia al ser el primer artista protagonista del Super Bowl con un repertorio musical íntegramente en español. (Matt Slocum)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que el espectáculo de Bad Bunny en el descanso del Super Bowl LX fue uno de los peores de la historia y que nadie entendió una palabra del artista puertorriqueño.

“¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!“, dijo el presidente en la red social Truth Social.

Y agregó: “Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo”.

Trump se había opuesto anteriormente en público a la designación de Bad Bunny como protagonista del entretiempo de la Super Bowl y lo llegó a calificar como “una horrible elección”.

Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó".La escenografía consistió de vegetación múltiple. Bad Bunny cantó por 13 minutos y frente a 68,000 fanáticos que se encontraban en el estadio y miles más que estaban viendo desde otros lugares.
1 / 34 | Fotos: Bad Bunny lleva una fiesta latina al Super Bowl con una actuación histórica. Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó". - Frank Franklin II

Pero hoy añadió que el espectáculo del artista fue “una bofetada” para Estados Unidos.

“No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia”, denunció.

Bad Bunny ha sido un gran detractor de la ofensiva migratoria de la Administración Trump, y el año pasado decidió no llevar su gira ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’ a Estados Unidos para evitar redadas.

Más recientemente, en la entrega de los premios Grammy manifestó: “No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”, antes de añadir “fuera ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)”.

El puertorriqueño hizo hoy historia al ser el primer artista protagonista del Super Bowl con un repertorio musical íntegramente en español.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
