Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos prepara la reapertura de su embajada en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Altos diplomáticos estadounidenses viajaron este viernes a Caracas

9 de enero de 2026 - 12:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La embajada de Estados Unidos en Venezuela. (Ariana Cubillos)
Por AFP
Agencia de noticias

Altos diplomáticos estadounidenses viajaron el viernes a Caracas para evaluar la reapertura de la embajada cerrada desde 2019, informó un funcionario bajo anonimato.

RELACIONADAS

John McNamara, el encargado de negocios estadounidense en la vecina Colombia, y otros miembros del personal “viajaron a Caracas para realizar una evaluación inicial de una posible reanudación gradual de las operaciones”, dijo esa fuente.

Estados Unidos cerró su embajada en Caracas y los diplomáticos se marcharon en marzo de 2019, poco después de que Washington y varios de sus aliados europeos y latinoamericanos declararan ilegítimo a Maduro tras unas elecciones que, según observadores, estuvieron plagadas de irregularidades.

El 3 de enero, el presidente Donald Trump ordenó un ataque en Caracas en el que fuerzas estadounidenses derrocaron a Maduro y lo sacaron del país, junto a su esposa. Ambos enfrentan cargos de narcotráfico en Estados Unidos.

Así fue la dramática llegada de Nicolás Maduro a tribunal de Nueva York

Así fue la dramática llegada de Nicolás Maduro a tribunal de Nueva York

Desde un helicóptero: esto fue lo que se vio cuando trasladaron al capturado presidente de Venezuela.

Los diplomáticos consultados señalan que Estados Unidos aún no ha tomado una decisión formal de reabrir la embajada, a la espera de resolver cuestiones logísticas, pero que se está preparando para hacerlo en cuanto Trump dé luz verde.

Con el cierre de su legación en Caracas, Estados Unidos ha llevado a cabo sus operaciones para Venezuela desde la embajada en la vecina Colombia, aunque tampoco cuenta con un embajador plenipotenciario en Bogotá.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosCaracasVenezuela
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 9 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: