Estados Unidos prepara la reapertura de su embajada en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Altos diplomáticos estadounidenses viajaron el viernes a Caracas para evaluar la reapertura de la embajada cerrada desde 2019, informó un funcionario bajo anonimato.

John McNamara, el encargado de negocios estadounidense en la vecina Colombia, y otros miembros del personal “viajaron a Caracas para realizar una evaluación inicial de una posible reanudación gradual de las operaciones”, dijo esa fuente.

Estados Unidos cerró su embajada en Caracas y los diplomáticos se marcharon en marzo de 2019, poco después de que Washington y varios de sus aliados europeos y latinoamericanos declararan ilegítimo a Maduro tras unas elecciones que, según observadores, estuvieron plagadas de irregularidades.

El 3 de enero, el presidente Donald Trump ordenó un ataque en Caracas en el que fuerzas estadounidenses derrocaron a Maduro y lo sacaron del país, junto a su esposa. Ambos enfrentan cargos de narcotráfico en Estados Unidos.

Los diplomáticos consultados señalan que Estados Unidos aún no ha tomado una decisión formal de reabrir la embajada, a la espera de resolver cuestiones logísticas, pero que se está preparando para hacerlo en cuanto Trump dé luz verde.