Estados Unidos reduce despliegue militar en el Caribe y mueve buques al norte de Cuba

Washington - El Ejército estadounidense ha reducido el volumen de la flota que mantiene desplegada en el Caribe desde verano tras ejecutar el 3 de enero la operación que capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y ha trasladado dos buques de transporte anfibio a aguas al norte de Cuba como parte de esa reorganización, según informa el diario The New York Times.

Funcionarios anónimos citados por el rotativo indicaron que el contigente ha comenzado a reducirse pese a que el gobierno de Donald Trump ha asegurado que mantendrá navíos desplegados en la región y las operaciones para destruir supuestas narcolanchas en el Caribe.

Estos movimientos incluyen el traslado del USS Iwo Jima y el USS San Antonio, ambos buques de transporte de tropas para desembarco anfibio, a aguas al norte de Cuba en el Océano Atlántico.

Estos movimientos reducirían el número de tropas estadounidenses en el Caribe en aproximadamente 3,000.

A su vez, al menos uno de estos dos buques podría regresar al puerto base que ambos navíos tienen en Norfolk, estado de Virginia en las próximas semanas, indicó uno de los funcionarios citados.

