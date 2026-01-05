Opinión
Estados Unidos reduce el número de vacunas recomendadas para cada niño

Algunas inmunizaciones se mantuvieron en la lista como la vacuna contra la gripe

5 de enero de 2026 - 4:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los expertos médicos se mostraron en desacuerdo, afirmando que el cambio sin un debate público o una revisión transparente de los datos pondría en peligro a los niños. (Rod Lamkey)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Estados Unidos tomó el lunes la medida sin precedentes de reducir el número de vacunas que recomienda para todos los niños, dejando otras inmunizaciones, como las vacunas contra la gripe, abiertas a la elección de las familias, pero sin una orientación clara.

RELACIONADAS

Las autoridades afirmaron que la revisión del calendario federal de vacunación no supondrá que ninguna familia pierda el acceso a las vacunas o la cobertura de su seguro, pero los expertos médicos criticaron la medida, afirmando que podría reducir el uso de vacunas importantes y aumentar las enfermedades.

El cambio se produjo después de que el presidente Donald Trump pidiera en diciembre al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS en inglés) que revisara cómo las naciones pares abordan las recomendaciones de vacunas y considerara revisar su orientación para alinearse con las suyas.

El HHS dijo que su comparación con 20 países encontró que Estados Unidos era un “caso atípico” tanto en el número de vacunas como en el número de dosis que recomendaba a todos los niños. Funcionarios de la agencia enmarcaron el cambio como una forma de aumentar la confianza del público al recomendar sólo las vacunas más importantes para que los niños reciban.

“Esta decisión protege a los niños, respeta a las familias y restablece la confianza en la sanidad pública”, declaró el lunes en un comunicado el Secretario de Sanidad, Robert F. Kennedy Jr.

Los expertos médicos se mostraron en desacuerdo, afirmando que el cambio sin un debate público o una revisión transparente de los datos pondría en peligro a los niños.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsVacunasDepartamento de Salud de Estados UnidosRobert F. Kennedy JrDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
