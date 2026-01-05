Tras sentencia de juez: HHS reanudará el intercambio de algunos datos de Medicaid con agentes de deportación

A partir del lunes, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS por sus siglas en inglés) podrá volver a compartir los datos personales de algunos beneficiarios de Medicaid con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés), según dictaminó un juez federal, lo que supone un duro golpe para los estados que habían demandado a la Administración por motivos de privacidad.

Pero la decisión del juez, emitida el pasado lunes, limita estrictamente el alcance de los datos en los 22 estados demandantes que pueden compartirse: por ahora sólo permite a la agencia entregar información biográfica básica sobre los inmigrantes que residen ilegalmente en Estados Unidos. La demanda de los estados se produjo después de que un informe de Associated Press identificara la política de intercambio de datos.

El fallo del juez de distrito Vince Chhabria en San Francisco se produce después de que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid dijeran que planeaban compartir los datos de nuevo como parte de la represión de la inmigración de la administración Trump.

PUBLICIDAD

En agosto, Chhabria había impedido inicialmente que el HHS compartiera los datos personales, que incluyen las direcciones de los domicilios, con los funcionarios de ICE. En diciembre, prorrogó esa orden temporal.

1 / 13 | Redadas de ICE: unos 200 inmigrantes con estatus migratorio no definido fueron detenidos en California. Las autoridades federales de inmigración informaron el viernes que arrestaron a unos 200 inmigrantes sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país en redadas realizadas un día antes en dos sitios de cultivo de cannabis en California. - Michael Owen Baker 1 / 13 Redadas de ICE: unos 200 inmigrantes con estatus migratorio no definido fueron detenidos en California Las autoridades federales de inmigración informaron el viernes que arrestaron a unos 200 inmigrantes sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país en redadas realizadas un día antes en dos sitios de cultivo de cannabis en California. Michael Owen Baker Compartir

La semana pasada, Chhabria dictaminó que, una vez que expire la orden temporal el 5 de enero, el HHS puede reanudar el intercambio de “información básica biográfica, de localización y de contacto” sobre los inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos con los funcionarios de ICE. Escribió en una presentación judicial que este intercambio “está claramente autorizado por la ley y las agencias han explicado adecuadamente sus decisiones.”

Mientras se desarrolla la demanda, el HHS y los CMS no están autorizados a facilitar información médica detallada y sensible sobre los afiliados al Departamento de Seguridad Nacional o al ICE, escribió Chhabria. Tampoco pueden entregar datos de Medicaid sobre ciudadanos estadounidenses o inmigrantes legales en los 22 estados demandantes, escribió.

Al explicar por qué bloqueó la ampliación del intercambio de datos, Chhabria escribió que las nuevas políticas federales “son totalmente confusas sobre cuál sería esa información, por qué sería necesaria para fines de aplicación de la ley de inmigración y cuáles serían los riesgos de compartirla con el DHS”.

No estaba claro el lunes si el HHS había reanudado el intercambio de datos sobre los beneficiarios de Medicaid que viven ilegalmente en Estados Unidos, y un portavoz no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Los inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos, así como algunos que se encuentran legalmente en el país, no pueden inscribirse en el programa Medicaid, que ofrece cobertura casi gratuita de servicios sanitarios. Pero la ley federal obliga a todos los estados a ofrecer Medicaid de emergencia, una cobertura temporal que sólo paga los servicios vitales en las salas de urgencias a cualquier persona, incluidos los ciudadanos no estadounidenses. Medicaid es un programa financiado conjuntamente por los estados y el gobierno federal.

PUBLICIDAD

El HHS compartió por primera vez en junio los datos personales de millones de afiliados a Medicaid en un puñado de estados.

En julio, los CMS firmaron un nuevo acuerdo que permitía al DHS acceder diariamente a los datos personales -incluidos los números de la Seguridad Social y el domicilio- de los 77 millones de afiliados a Medicaid del país. Ninguno de los dos acuerdos se anunció públicamente.

La extraordinaria divulgación de esos datos personales de salud a los funcionarios de deportación en la represión de gran alcance de la inmigración de la administración Trump provocó inmediatamente la demanda por preocupaciones de privacidad.

Los defensores de los inmigrantes han afirmado que la revelación de datos personales podría causar alarma entre las personas que buscan ayuda médica de urgencia para sí mismas o para sus hijos. Otros esfuerzos por reprimir la inmigración ilegal han hecho que escuelas, iglesias, juzgados y otros lugares cotidianos resulten peligrosos para los inmigrantes e incluso para los ciudadanos estadounidenses que temen verse atrapados en una redada.

Los CMS declararon en noviembre que su intención de facilitar los datos al ICE es “coherente con las leyes federales” y tiene por objeto “avanzar en las prioridades de la administración relacionadas con la inmigración.”

El intercambio de datos se produce cuando la administración Trump ha puesto en marcha una represión de la inmigración sin precedentes que ha puesto en bucle a agencias de todo el gobierno federal y que ha incluido el envío de militares y agentes de inmigración a múltiples ciudades gobernadas por demócratas.

PUBLICIDAD