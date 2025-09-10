Exfiscal se declara no culpable de agredir a un agente federal con un sándwich

Un exabogado del Departamento de Justicia acusado de lanzar un sándwich a un agente federal en la capital de Estados Unidos, en una confrontación captada en un video viral, se declaró no culpable el miércoles de un cargo menor de agresión.

Los fiscales acusaron a Sean Charles Dunn de un delito menor la semana pasada después de que un gran jurado se negara a acusarlo de un delito grave, una señal de una reacción contra el aumento de la aplicación de la ley del presidente Donald Trump en Washington.

El juicio con jurado para Dunn está programado para comenzar el 3 de noviembre. Dunn no habló con los periodistas cuando salió de la sala del tribunal. Su abogada, Sabrina Shroff, se negó a comentar sobre el caso.

El video de un espectador capturó a Dunn lanzando un sándwich tipo ‘submarino’ a un agente de Aduanas y Protección Fronteriza la noche del 10 de agosto, según un expediente judicial.

A medida que el video se difundió en Internet, la Casa Blanca promocionó el arresto de Dunn en las redes sociales. Pero la imagen de Dunn lanzando un sándwich también se ha convertido en un símbolo de protesta.

Más de 2,000 personas han sido arrestadas por cargos relacionados con la oleada desde que comenzó la operación el 7 de agosto. Más de 50 de ellos, incluido Dunn, han sido acusados en el tribunal de distrito. Los fiscales ya le han pedido al tribunal que desestime ocho de esos casos, incluidos los cargos contra dos personas que fueron acusadas de amenazar con matar a Trump.

Es extraordinariamente raro que un gran jurado federal se niegue a devolver una acusación, pero ha sucedido al menos ocho veces en seis casos desde la oleada de **Donald Trump** hace más de un mes.

Dunn, de 37 años, de Washington, era especialista en asuntos internacionales en la división penal del Departamento de Justicia, pero la fiscal general Pam Bondi dijo que fue despedido después de su arresto por un cargo de agresión grave.

Alrededor de las 11:00 p.m. del 10 de agosto, Dunn se acercó a un grupo de agentes de CBP, señaló con el dedo a un agente en la cara y lo insultó, llamándolo “fascista”, dice una declaración jurada de la policía. El video de un observador capturó a Dunn lanzando un sándwich al pecho del agente, dice la declaración jurada.

“¿Por qué están aquí? ¡No los quiero en mi ciudad!“, gritó Dunn, según la policía.

Dunn intentó huir, pero fue detenido, dijo la policía.