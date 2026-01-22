Expolicía de Uvalde es absuelto en juicio por respuesta policial a matanza en escuela elemental

Corpus Christi, Texas - Un exagente de policía escolar de Uvalde fue absuelto el miércoles de los cargos de haber incumplido con su deber de enfrentarse al tirador en la Escuela Primaria Robb durante los críticos primeros minutos de uno de los tiroteos escolares más mortales en la historia de Estados Unidos.

El jurado deliberó durante más de siete horas antes de declarar inocente a Adrian Gonzales, de 52 años, en el primer juicio sobre la titubeante respuesta de las fuerzas del orden al ataque de 2022, en el que un joven tirador mató a 19 alumnos de cuarto grado y dos maestras. Si se le hubiera declarado culpable, podría haber enfrentado hasta dos años de prisión por más de dos docenas de cargos de abandono y puesta en peligro de menores.

Gonzales pareció contener las lágrimas y abrazó a sus abogados después de la lectura del veredicto en una sala del tribunal en Corpus Christi, a cientos de millas de Uvalde, donde su equipo legal señaló que no habría sido posible celebrar un juicio justo.

“Gracias al jurado por considerar todas las pruebas”, dijo Gonzales a reporteros. Al preguntarle si quería decir algo a las familias, declinó la invitación.

Varios familiares se sentaron en silencio en la sala del tribunal, algunos llorando o secándose las lágrimas.

“La fe está dañada, pero nunca se pierde”, dijo Jesse Rizo, cuya sobrina de 9 años, Jackie Cazares, murió en el tiroteo. Dijo que estaba frustrado por el veredicto y espera que el estado siga adelante con el juicio al exjefe de policía de las escuelas de Uvalde, Pete Arredondo, el único otro oficial que ha sido acusado por la respuesta policial.

“Esos niños en el cementerio no pueden hablar por sí mismos”, agregó Rizo.

Los miembros del jurado se negaron a hablar con la prensa a la salida de la sala.

La fecha para el juicio de Arredondo no se ha fijado aún. Su abogado, Paul Looney, dijo a The Associated Press que cree que el veredicto hará que los fiscales retiren el caso contra su cliente.

“Estas personas han sido vilipendiadas, y es horrible lo que se les ha hecho. Estos chicos no hicieron nada malo”, dijo Looney.

Juicio inusual termina en absolución

El juicio, que duró casi tres semanas, fue un caso inusual en Estados Unidos por sentar en el banco de los acusados a un agente acusado de no haber impedido un crimen y no haber protegido vidas humanas.

El proceso incluyó los emotivos testimonios de maestros que fueron heridos de bala y sobrevivieron a la masacre. Los fiscales argumentaron que Gonzales abandonó su formación y no hizo nada para detener o interceptar al joven tirador antes de que ingresara al recinto.

“Se espera que actuemos de manera diferente cuando hablamos de un niño que no puede defenderse”, dijo el fiscal especial Bill Turner durante los argumentos finales el miércoles. “Si tienes el deber de actuar, no puedes quedarte de brazos cruzados mientras un niño está en peligro inminente”.

Al menos 370 agentes policiales se presentaron en la escuela, donde pasaron 77 minutos antes de que un equipo táctico entrara al aula para enfrentar y matar al agresor. Gonzales fue uno de los dos únicos policías acusados, lo que enfureció a algunos familiares de las víctimas que querían que más agentes rindieran cuentas.

Gonzales fue acusado de 29 cargos de abandono y puesta en peligro de menores, uno por cada uno de los 19 estudiantes fallecidos y 10 más por los que resultaron heridos.

Jurado habla de “lagunas” en el caso, dice abogado

Durante el juicio, los miembros del jurado escucharon a un médico forense describir las heridas fatales de los niños, algunos de ellos con más de una docena de disparos. Varios padres contaron cómo mandaron a sus hijos a la escuela para una ceremonia de entrega de premios y el pánico que se desató cuando ocurrió la balacera.

Los abogados de Gonzales dijeron que el hombre llegó a una escena caótica, con disparos de rifle resonando en el recinto, y que nunca vio al tirador antes de que entrara a la escuela. También insistieron en que otros tres agentes que llegaron segundos después tuvieron más oportunidades de detener al agresor.

“Era el último en la jerarquía. Pensaron que era una presa fácil”, manifestó Nico LaHood, uno de los abogados de Gonzales, sobre los fiscales tras la absolución.

LaHood apuntó que preguntó brevemente a los jurados sobre su decisión tras el fallo.

“Hablaron de lagunas. Hablaron de perspectiva y de lo que el gobierno no probó sobre Adrian”, explicó LaHood.

Familias hacen un largo viaje para asistir al juicio

Algunas familias de las víctimas hicieron un largo viaje para ver el juicio de Gonzales. Al principio, la hermana de una de las maestras asesinadas fue expulsada de la sala del tribunal luego de un arrebato de ira tras el testimonio de un agente.

El juicio a Gonzales se centró estrictamente en sus acciones en los primeros instantes del ataque, pero la fiscalía presentó también testimonios gráficos y emocionales como resultado de los fallos policiales.

Las investigaciones estatales y federales del tiroteo citaron una serie de problemas en la formación, la comunicación, el liderazgo y la tecnología de las fuerzas de seguridad, y cuestionaron el motivo por el que los agentes esperaban tanto tiempo para actuar.

Looney, el abogado de Arredondo, dijo que quiere que su cliente vaya a juicio para limpiar su nombre. “Pete Arredondo merece y necesita una defensa completa y una reivindicación pública. Espero que tenga esa oportunidad”, declaró.

Los fiscales enfrentaban altos estándares para lograr una condena. A menudo, los jurados son reacios a condenar a agentes de las fuerzas del orden por inacción, como se vio tras la masacre escolar de 2018 en Parkland, Florida. Un ayudante del jefe de policía fue absuelto en ese caso después de ser acusado de no enfrentarse al tirador, la primera acusación de ese tipo presentada en Estados Unidos relacionada con una balacera en un recinto escolar.

