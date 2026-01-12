Lo que debe saber sobre la masacre escolar de Uvalde, cuando el juicio entra a su segunda semana

El juicio de un agente de policía de Texas acusado de detener la respuesta de las fuerzas del orden al ataque en la escuela Robb Elementary comienza este lunes su segunda semana, en la que los fiscales siguen insistiendo en que no hizo nada en los primeros momentos para detener al autor de los disparos.

Adrian Gonzales, de 52 años, exagente de policía de las escuelas de Uvalde, fue uno de los primeros agentes en llegar al lugar cuando el pistolero se acercó a la escuela. Gonzales se ha declarado inocente de 29 cargos de abandono o puesta en peligro de menores.

El ataque del 24 de mayo de 2022 es uno de los peores tiroteos escolares de la historia de Estados Unidos. Dejó 19 estudiantes y dos profesores muertos.

Los primeros días del juicio incluyeron dramáticas repeticiones de las llamadas de emergencia iniciales, testimonios de profesores que se apiñaron con alumnos aterrorizados y el relato de la madre de una de las víctimas sobre cómo su hija había pedido salir temprano de la escuela ese día.

La segunda semana del juicio podría incluir testimonios de expertos en formación policial y de más familiares de las víctimas. No estaba claro si Gonzales tenía previsto testificar en su propia defensa.

El juicio se centró en un solo agente, no en la respuesta policial más amplia

Gonzales fue uno de los primeros de los más de 370 agentes federales, estatales y locales que llegaron a la escuela. Un equipo táctico tardaría más de una hora en entrar en un aula y matar al pistolero Salvador Ramos, de 18 años.

El juicio está muy centrado en las acciones de Gonzales. Los fiscales alegan que abandonó su entrenamiento como tirador activo y no trató de enfrentarse o distraer al pistolero fuera de la escuela. Dicen que volvió a fracasar minutos después, cuando un grupo de agentes entró en la escuela y se retiró al recibir un intenso tiroteo.

Los fiscales señalaron cómo los estudiantes hicieron llamadas al 9-1-1 desde el interior del aula con el pistolero.

“Cuando un niño llama al 9-1-1, tenemos derecho a esperar una respuesta”, dijo el fiscal especial Bill Turner en las declaraciones iniciales.

Los abogados de Gonzales dijeron que nunca vio al pistolero fuera de la escuela. También dijeron que Gonzales ayudó a los estudiantes a evacuar otras aulas y que el pistolero pudo entrar rápidamente por una puerta abierta.

Una madre, profesores y fotos relatan el terror del día

Jennifer García dijo a los miembros del jurado que su hija Eliahna García, de 9 años, pidió salir antes del colegio después de un programa de premios. Pero la familia ya le había dado a su profesora un poco de dinero para que colaborara en una fiesta de pizza y cine de la clase.

“Quería volver a casa”, dice García, luchando contra las lágrimas. “Le dije: ‘No... quédate en la escuela’”.

La familia fue de las últimas en enterarse esa noche de que su hija había muerto.

Varios profesores de Robb y un miembro del personal describieron el terror que sintieron al ver acercarse al hombre armado y oír el estruendo de los disparos. Describieron cómo habían actuado en situaciones de tiroteo activo: cerrando las puertas de las aulas, apagando las luces y manteniendo a los niños callados.

“Les dije que les quería”, dijo la profesora Lynn Deming, que resultó herida por la metralla cuando le dispararon desde una ventana del aula. “Quería decirles que todo iría bien, pero no estaba segura. Quería asegurarme de que lo último que oyeran fuera que alguien les quería”.

Los miembros del jurado también vieron fotos de las aulas que mostraban grandes cantidades de sangre y al pistolero muerto. Un médico forense describió las heridas de los niños, señalando que varios habían recibido al menos una docena de disparos.

Siguiendo un rastro de balas fuera de la escuela

Los fiscales se centraron sobre todo en el rastro de balas y casquillos que dejó el pistolero al disparar su rifle fuera del colegio. Esperan demostrar al jurado que Gonzales debería haber estado lo suficientemente cerca del pistolero como para verle disparar y enfrentarse a él en los primeros momentos.

Los fiscales sufrieron un revés cuando el testimonio de la primera maestra que testificó fue desestimado por el juez. Describió cómo corrió con los niños desde el patio de recreo, vio a un hombre armado vestido de negro con un rifle y las bocanadas de humo en la tierra de las balas mientras disparaba.

Los abogados defensores se quejaron de que su descripción detallada del pistolero -que ayudaría a situarlo cerca de Gonzales- era una prueba nueva que no se había revelado antes del juicio. El juez Sid Harle denegó su petición de anulación del juicio, pero ordenó al jurado que no tuviera en cuenta su testimonio.

Inusual procesamiento de un agente de policía

El juicio es un caso poco frecuente en el que un agente de policía puede ser condenado por no haber actuado presuntamente para detener un delito y proteger vidas.

Gonzales y el exjefe de policía de las escuelas de Uvalde, Pete Arredondo, son los dos únicos agentes que respondieron aquel día y que se enfrentan a cargos. Aún no se ha fijado el juicio de Arredondo.

