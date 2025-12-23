Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Exsenador de Nebraska revela diagnóstico de avanzado cáncer de páncreas

Ben Sasse, de 53 años, anunció en las redes sociales su prognosis y prometió luchar contra la enfermedad

23 de diciembre de 2025 - 1:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El senador Ben Sasse fue elegido senador por primera vez en 2014 y ganó la reelección en 2020. Dimitió en 2023 para ejercer como decimotercer presidente de la Universidad de Florida tras un polémico proceso de aprobación. (Amanda Andrade-Rhoades)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El exsenador de Nebraska, Ben Sasse, reveló el martes su diganóstico de cáncer de páncreas avanzado.

Sasse, de 53 años, hizo el anuncio en las redes sociales, diciendo que se enteró de la enfermedad la semana pasada y que “ahora marcha al ritmo de un tambor más rápido”.

“Esta es una nota difícil de escribir, pero como un montón de ustedes han empezado a sospechar algo, iré al grano”, escribió Sasse. “La semana pasada me diagnosticaron un cáncer de páncreas con metástasis, en estadio cuatro, y voy a morir”.

Ben Sasse, quien se presenta a reelección en un estado sólidamente republicano, aparece como un posible candidato presidencial en 2024.
Ben Sasse, quien se presenta a reelección en un estado sólidamente republicano, aparece como un posible candidato presidencial en 2024. (The New York Times)

Sasse fue elegido senador por primera vez en 2014 y ganó la reelección en 2020. Dimitió en 2023 para ejercer como decimotercer presidente de la Universidad de Florida tras un polémico proceso de aprobación. Dejó ese puesto al año siguiente después de que a su esposa le diagnosticaran epilepsia.

Sasse fue un crítico abierto del presidente Donald Trump, y fue uno de los siete senadores republicanos que votaron a favor de condenar al expresidente por “incitación a la insurrección” tras el ataque del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.

Sasse, licenciado por Harvard, St. John’s College y Yale, trabajó como subsecretario de Salud y Servicios Humanos bajo la presidencia de George W. Bush. Después fue presidente de la Universidad de Midland antes de presentarse al Senado. Midland es una pequeña universidad cristiana del este de Nebraska.

Sasse y su esposa tienen tres hijos.

