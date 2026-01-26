Fallece el doctor William Foege, líder en la erradicación de la viruela

Atlanta - El doctor William Foege, líder en una de las mayores victorias de la humanidad en materia de salud pública -la erradicación global de la viruela-, ha fallecido.

Foege murió el sábado en Atlanta a la edad de 89 años, según informó el Task Force for Global Health, un organismo sin fines de lucro para la promoción de la salud cofinanciado por él.

Foege, de 6 pies y 7 pulgadas de estatura, literalmente se destacaba en el campo de la salud pública. Médico de gran inteligencia y personalidad serena, tenía un talento innato para combatir las enfermedades infecciosas.

Fue director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) a finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, y más tarde ocupó otros papeles clave de liderazgo en campañas contra problemas de salud internacionales.

PUBLICIDAD

Pero su mayor logro llegó antes de todo eso, con su trabajo sobre la viruela, una de las enfermedades más letales en la historia de la humanidad. Durante siglos, mató a aproximadamente un tercio de las personas que infectaba, y dejó a la mayoría de los supervivientes con profundas cicatrices en sus rostros a consecuencia de las lesiones llenas de pus.

Las campañas de vacunación contra la viruela estaban bien establecidas cuando Foege era un joven médico. De hecho, la enfermedad ya no se veía en Estados Unidos. Pero en otros lugares seguía habiendo infecciones, y las iniciativas para erradicarlas se estaban estancando.

En su labor como misionero médico en Nigeria en la década de 1960, Foege y sus colegas desarrollaron una estrategia de “contención en anillo”, en la que un brote de viruela se contenía identificando cada caso y vacunando a todos aquellos con quienes los pacientes pudieran entrar en contacto.

El método dependía en gran medida de un rápido trabajo de detección y nació a partir de la necesidad. Simplemente no había suficientes vacunas disponibles para inmunizar a todos, escribió Foege en “House on Fire”, su libro de 2011 sobre la iniciativa para erradicar la viruela.

La táctica funcionó, y se convirtió en un elemento crucial para ayudar a librar al mundo de la viruela para siempre. El último caso de viruela de origen natural surgió en Somalia en 1977. En 1980, la Organización Mundial de la Salud declaró a esta enfermedad erradicada de la Tierra.

“Si nos fijamos en la simple métrica de quién ha salvado más vidas, él está a la altura del panteón. La erradicación de la viruela ha evitado cientos de millones de muertes”, manifestó el doctor Tom Frieden, exdirector de los CDC que solía consultar a Foege con regularidad.

PUBLICIDAD

Foege nació el 12 de marzo de 1936. Su padre era un ministro luterano, pero él se interesó por la medicina a los 13 años mientras trabajaba en una farmacia en Colville, Washington.

Obtuvo su título de médico en la Universidad de Washington en 1961 y una maestría en salud pública de Harvard en 1965.

Fue director de los CDC -ubicados en Atlanta- de 1977 a 1983, y posteriormente ocupó otros papeles de liderazgo en salud pública internacional, incluidos períodos como director ejecutivo en The Carter Center y miembro sénior en la Fundación Bill y Melinda Gates.

En 2012, el presidente Barack Obama le otorgó a Foege la Medalla de la Libertad, el mayor honor civil de la nación. En 2016, al otorgarle un título honorario, el presidente de la Universidad Duke, Richard Brodhead, lo llamó “el padre de la salud global”.

“Bill Foege tuvo un compromiso inquebrantable con mejorar la salud de las personas en todo el mundo, mediante coaliciones sólidas y con un propósito definido que aplicaban la mejor ciencia disponible, “declaró en un comunicado el doctor Patrick O’Carroll, director general del Task Force for Global Health. “Tratamos de honrar ese compromiso en cada uno de nuestros programas, todos los días”.

___