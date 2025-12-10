¿Qué deben hacer los padres mientras los médicos chocan con la administración Donald Trump sobre las vacunas?

Es normal que los padres, o cualquier persona, tengan dudas sobre las vacunas... pero ¿qué pasa si tu pediatra te insta a una vacuna que está siendo atacada por la administración Donald Trump?

Cada vez es más probable: los principales grupos de médicos del país se encuentran en un enfrentamiento sin precedentes con las autoridades sanitarias federales, que han atacado vacunas utilizadas desde hace mucho tiempo y que salvan vidas.

La revuelta de pediatras, obstetras, médicos de familia, expertos en enfermedades infecciosas e internistas llegó a su punto álgido cuando un grupo asesor elegido a dedo por el secretario de Sanidad, Robert F. Kennedy Jr., instó a poner fin a la vacunación sistemática de los recién nacidos contra la hepatitis B, un virus que puede causar insuficiencia hepática o cáncer de hígado.

Esa vacuna salva vidas, ayudó a que las infecciones infantiles cayeran en picado y se ha administrado de forma segura a decenas de millones de niños sólo en Estados Unidos, afirman la Academia Americana de Pediatría y otros grupos de médicos que se comprometieron el martes a seguir recomendándola.

Pero esa no es la única diferencia. El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización está estudiando posibles cambios en todo el calendario de vacunación infantil, cuestionando determinados ingredientes y el número de dosis que reciben los niños.

En respuesta, la Academia Americana de Pediatría ha publicado sus propias recomendaciones para los más jóvenes. Otros grupos médicos -además de algunos departamentos de salud pública de ciudades y estados que se han unido- también están emitiendo sus propios consejos sobre determinadas vacunas, que en gran medida reflejan las orientaciones federales anteriores a 2025.

“Debemos a nuestros pacientes un mensaje coherente basado en pruebas y experiencias vividas, no mensajes sesgados por imperativos políticos”, declaró el martes a la prensa el Dr. Ronald Nahass, presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos.

Pero Nahass reconoció la inevitable confusión de los consumidores, contando que un familiar le llamó el pasado fin de semana para pedirle consejo sobre la vacuna de la hepatitis B para su nuevo nieto.

“La mayoría de los estadounidenses no tienen un primo Ronnie al que llamar. Se quedan solos con el miedo y la desconfianza”, dijo, e instó a los padres a hablar con sus médicos sobre las vacunas.

Nuevas directrices sin nuevos datos preocupan a los médicos

La hepatitis B no es el único reto de las vacunas. El departamento de salud de Kennedy modificó recientemente una página web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para contradecir la antigua conclusión científica de que las vacunas no causan autismo. Las agencias federales también decidieron restringir las vacunas COVID-19 este otoño, y están planeando cambios de política que podrían restringir las futuras vacunas contra la gripe y el coronavirus.

Pero en lo que respecta al asesoramiento sobre vacunas, “durante décadas, el ACIP fue el patrón oro”, afirma el Dr. Jake Scott, médico especialista en enfermedades infecciosas e investigador de la Universidad de Stanford.

En el pasado, el grupo recurría habitualmente a especialistas en enfermedades específicas para largas deliberaciones sobre los últimos datos científicos y de seguridad, que daban lugar a recomendaciones que solían ser adoptadas no sólo por los CDC, sino por el sector médico en general, afirmó.

La reunión de la semana pasada del panel de Kennedy, que incluye a escépticos de las vacunas, marcó un cambio radical. No se permitió a los especialistas de los CDC presentar datos sobre la hepatitis B, el calendario de vacunas infantiles o preguntas sobre los ingredientes de las vacunas. Pocos de los miembros del comité tienen experiencia en salud pública, y algunos expresaron confusión sobre las propuestas del panel.

En un momento dado, una doctora llamó para decir que el panel estaba tergiversando los resultados de su estudio. Y el presidente del panel se preguntó por qué una dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla le protegió durante un viaje a África cuando los niños estadounidenses reciben tres dosis de la vacuna contra la hepatitis B. La vacuna contra la hepatitis B está diseñada para proteger a los niños de por vida de un virus que pueden encontrar en cualquier lugar, no sólo en un viaje al extranjero. Y otros científicos señalaron que se estudió minuciosamente durante años para demostrar que el ciclo de tres dosis ofrece décadas de inmunidad, una prueba de la que carece una sola dosis.

“Si tienen nuevos datos, estoy a favor: veámoslos y mantengamos una conversación”, dijo la doctora Kelly Gebo, especialista en enfermedades infecciosas y decana de salud pública de la Universidad George Washington, que estuvo pendiente de ello. “No he visto ningún dato nuevo”, por lo que no va a cambiar su consejo sobre la vacuna.

Los miembros del Comité argumentaron que el riesgo de infección por hepatitis B para la mayoría de los bebés es muy bajo y que las investigaciones anteriores sobre la seguridad de la vacuna infantil eran inadecuadas.

Especialmente inusual fue la presentación de un abogado que expresó dudas sobre los estudios que demostraban los beneficios de múltiples vacunas infantiles y promovió investigaciones desacreditadas que apuntaban a los daños.

“No creo que en ningún momento de la historia del comité haya habido una presentación ininterrumpida de 90 minutos a cargo de alguien que no fuera médico, científico o experto en salud pública sobre el tema, por no hablar de alguien que se gana la vida litigando sobre vacunas”, afirmó Jason Schwartz, experto en política de vacunas de la Universidad de Yale.

Al abandonar los datos y el consenso de los médicos de primera línea, la ACIP está “quemando activamente la credibilidad que hizo tan poderosas sus recomendaciones”, añadió Scott, de Stanford. “La mayoría de los padres seguirán haciendo caso a sus pediatras, y la AAP está manteniendo la línea en este sentido. Pero los mensajes contradictorios son precisamente los que erosionan la confianza con el tiempo.”

Los padres ya pueden elegir: necesitan una orientación sólida.

Los funcionarios de salud de la administración Trump dicen que es importante devolver la elección a los padres y evitar los mandatos. Así es como se enmarcó la recomendación del panel sobre la hepatitis B: que los padres que realmente lo deseen puedan vacunar a sus hijos más adelante.

Los padres ya pueden elegir, afirma el Dr. Aaron Milstone, de la Academia Americana de Pediatría. El gobierno hace recomendaciones para toda la población, mientras que las familias y sus médicos adaptan las opciones a las necesidades sanitarias de cada persona.

Pero muchos médicos no hacen -o no pueden hacer- su propia revisión científica exhaustiva de las vacunas y, por tanto, se han basado en la información del ACIP y los CDC, señaló Schwartz, de Yale.

“Dependen de voces expertas de confianza para ayudar a navegar por lo que es, incluso en los mejores tiempos, un panorama complicado en lo que respecta a las pruebas de las vacunas y la mejor manera de utilizarlas”, dijo.

Ese es un papel que los pediatras y otros grupos de médicos, además de esas colaboraciones multiestatales, pretenden desempeñar con sus propias directrices, aunque reconocen que será una tarea ingente.