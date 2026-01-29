FEMA podría responder a las tormentas invernales en caso de cierre parcial del gobierno federal

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) tendría suficiente dinero para responder a la enorme tormenta invernal que aún afecta a grandes franjas de Estados Unidos, incluso si un cierre parcial del gobierno comienza en la medianoche del viernes, dijeron expertos y exfuncionarios de FEMA, a pesar de las advertencias de la administración de Donald Trump en sentido contrario.

FEMA tendría alrededor de $ 7,000 millones a $ 8,000 millones en su Fondo de Ayuda para Desastres, incluso si el dinero que el Congreso asignó para el fondo en el proyecto de ley de gastos de noviembre que puso fin al cierre del gobierno más largo de la historia expirara el viernes a medianoche, según dos personas familiarizadas con el asunto. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar de la financiación de la FEMA con los medios de comunicación.

Según los expertos, el saldo restante debería bastar para limitar las repercusiones en la respuesta a las tormentas invernales, al menos a corto plazo.

PUBLICIDAD

“Disponen de dinero suficiente para la recuperación tras la tormenta invernal y para cualquier otra cosa que pueda surgir en las próximas semanas”, afirma Sarah Labowitz, investigadora principal de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional y autora de la Base de Datos de Dólares para Catástrofes, que realiza un seguimiento del gasto federal en catástrofes.

FEMA depende del Departamento de Seguridad Nacional, uno de los varios departamentos cuya financiación para el año fiscal 2026 depende de que el Senado apruebe un paquete de gastos que la Cámara ya aprobó. Después de que agentes federales de inmigración mataran el sábado a un hombre de Minneapolis, algunos demócratas del Senado exigen restricciones a la agenda de deportaciones masivas de la administración en cualquier proyecto de ley de financiación del DHS, una postura que aumenta la perspectiva de un cierre parcial del gobierno a finales de semana.

Funcionarios de la administración Trump han citado la tormenta y la respuesta de FEMA a la misma como una razón para evitar un cierre.

1 / 45 | Nieve y temperaturas extremas: millones afectados por una impresionante tormenta invernal en Estados Unidos. Peatones cruzan la calle a lo largo de Broadway durante una tormenta de invierno el sábado, 24 de enero de 2026, en Nashville, Tennessee (AP Photo/George Walker IV) - George Walker IV 1 / 45 Nieve y temperaturas extremas: millones afectados por una impresionante tormenta invernal en Estados Unidos Peatones cruzan la calle a lo largo de Broadway durante una tormenta de invierno el sábado, 24 de enero de 2026, en Nashville, Tennessee (AP Photo/George Walker IV) George Walker IV Compartir

“Estamos en medio de la tormenta invernal que tuvo lugar durante el fin de semana y muchos estadounidenses todavía se están viendo afectados por ella, por lo que no queremos en absoluto que se interrumpa la financiación”, declaró el lunes a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El DHS no respondió a las solicitudes de comentarios.

Los estados siguen evaluando el impacto de las tormentas invernales

El Fondo de Ayuda para Catástrofes sufre la respuesta de FEMA a las catástrofes y los esfuerzos de recuperación, así como el personal que trabaja en ellos. Ese trabajo puede continuar a menos que el fondo corra peligro de agotarse.

PUBLICIDAD

FEMA está apoyando las respuestas estatales a la gigantesca tormenta invernal del pasado fin de semana, que dejó sin electricidad a cientos de miles de residentes de varios estados y está relacionada con al menos 70 muertes.

El presidente Trump aprobó declaraciones de emergencia para 12 estados, desbloqueando el apoyo federal para medidas de emergencia y remoción de escombros. La agencia preposicionó generadores en estados como Luisiana y Texas y está coordinando la ayuda federal para tareas como la retirada de árboles caídos de las carreteras en Misisipi y Tennessee.

No está claro cuántos estados, si es que hay alguno, solicitarán la declaración de catástrofe grave tras evaluar los daños, lo que puede ayudar a pagar las reparaciones de infraestructuras críticas y la ayuda financiera a los hogares afectados a través del Fondo de Ayuda para Catástrofes.

“La tormenta invernal en este momento está dentro de la capacidad de las comunidades locales y los estados”, dijo Michael Coen, exjefe de personal de FEMA en las administraciones de Obama y Biden.

El momento del posible cierre también ayuda a aliviar la preocupación por las arcas de la FEMA. “Estamos un poco lejos de la temporada de incendios forestales y la temporada de huracanes, así que no veo un gran impacto a corto plazo en términos de operaciones de FEMA”, dijo Noah Patton, director de recuperación de desastres en la Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos.

Si se produce un cierre parcial del gobierno, algunas operaciones de la FEMA no financiadas por el Fondo de Ayuda para Catástrofes, como la posibilidad de suscribir o renovar pólizas del Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones, volverían a detenerse como ocurrió durante el cierre de 43 días del año pasado. Algunos empleados esenciales trabajarían sin remuneración.

PUBLICIDAD

Un cierre prolongado podría ejercer más presión sobre el Fondo de Ayuda para Catástrofes, especialmente si la FEMA debe responder a nuevas catástrofes, y podría provocar una ralentización de los reembolsos por catástrofes pasadas. Varios expertos señalaron que esos reembolsos ya se han retrasado debido a una política del DHS según la cual los gastos de 100.000 dólares o más deben ser aprobados personalmente por la Secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem.

Boricuas captan 18 pulgadas de nieve en Nueva Jersey Impresionante video: así midieron la nieve tras tormenta invernal en Estados Unidos.

El proyecto de ley de gastos que ahora tiene ante sí el Senado dotaría al Fondo de Ayuda para Catástrofes con más de 26,000 millones de dólares, así como con casi 4,000 millones de dólares para diversas subvenciones de preparación y seguridad ante emergencias de la FEMA.

Mensajes contradictorios sobre FEMA ante el inminente cierre

Las advertencias de los funcionarios de Trump sobre la capacidad de FEMA para ayudar a los estados llegan en un momento en que el propio apoyo de la administración a la agencia está en duda. Trump ha planteado en repetidas ocasiones la idea de eliminar gradualmente la FEMA y a menudo pide a los estados que asuman más responsabilidades en caso de desastre.

Ahora, los funcionarios de Trump parecen estar apoyándose en FEMA y su propósito crítico como una razón para no cerrar el gobierno.

“Esta financiación apoya la seguridad nacional y las operaciones críticas de emergencia nacional, incluyendo las respuestas de FEMA a una tormenta de nieve histórica que está afectando a 250 millones de estadounidenses”, dijo el martes a Fox News la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin.

Los mayores impactos para FEMA no provienen de un potencial cierre parcial, dijo Coen, sino de las propias políticas de Trump.

PUBLICIDAD

“La administración ha estado desmantelando FEMA durante el último año”, dijo. “Utilizar la agencia como justificación para la acción del Congreso es irrisorio”.

A pesar de decir que quiere reformar la FEMA, Trump aún no ha articulado una visión para esas reformas. La publicación en diciembre de un informe muy esperado de su Consejo de Revisión de FEMA se canceló abruptamente y no se ha reprogramado.

Entretanto, varias políticas de la administración han tenido importantes consecuencias para la agencia y los estados, tribus y territorios a los que presta apoyo, entre ellas la marcha de miles de empleados y la interrupción de los programas de subvenciones.

El texto de la propuesta de ley de gastos pretende frenar algunas de esas acciones, limitando la capacidad de la FEMA para suspender subvenciones y cursos de formación, y exigiendo a la agencia que informe públicamente del estado de los reembolsos de la FEMA a los estados por los desastres declarados.

--------