Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Fiesta nocturna: Nueva York amplía horarios de bares y restaurantes ante el Mundial de Fútbol

La ciudad se prepara para recibir a aficionados con celebraciones hasta el amanecer

9 de junio de 2026 - 12:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una imagen de archivo de un club nocturno. (Shutterstock)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, promulgó este martes una ley que permite a bares y restaurantes del estado abrir hasta las cuatro de la mañana durante Mundial de fútbol de 2026.

RELACIONADAS

La nueva normativa permite a los establecimientos con licencia para el consumo en el local vender bebidas alcohólicas hasta las 4:00 de la madrugada desde el 11 de junio hasta el 20 de julio de 2026.

“Desde el pitido inicial hasta el final del torneo, los bares y restaurantes de todo el estado podrán permanecer abiertos, reuniendo a los neoyorquinos para celebrar cada gol y apoyando a las pequeñas empresas de toda la región”, declaró Hochul en un comunicado.

En ese sentido, la gobernadora dijo que su objetivo es que “todos los neoyorquinos y las empresas locales formen parte de la acción y la celebración, sin necesidad de tener entrada”.

El primer partido del torneo, que enfrenta a las selecciones de México y Sudáfrica, se jugará este jueves en Estadio Azteca de la Ciudad de México.

No obstante, el primer partido que se jugará en el vecino estado de Nueva Jersey será el próximo 13 de junio y convertirá a Nueva York en la base de operaciones de miles de aficionados internacionales.

La sede de Nueva York/Nueva Jersey albergará en el estadio MetLife ocho partidos del Mundial: Brasil-Marruecos, el 13 de junio; Francia-Senegal el 16; Noruega-Senegal el día 22; Ecuador-Alemania el 25; Panamá-Inglaterra el 27, así como un partido de la fase de dieciseisavos de final, uno de octavos y la final.

Tags
Breaking NewsNueva YorkEstados UnidosMundial de Fútbol 2026
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 9 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: