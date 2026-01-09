Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Fiscales generales demandan a la administración Trump por la congelación de programas de beneficios públicos

Los estados de California, Colorado, Minnesota, Illinois y Nueva York radicaron el recurso

9 de enero de 2026 - 10:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Donald Trump (Evan Vucci)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los fiscales generales de cinco estados liderados por demócratas han presentado una demanda contra la administración del presidente Donald Trump después de que dijera que congelaría el dinero para varios programas de beneficios públicos.

RELACIONADAS

La administración Trump ha citado preocupaciones sobre el fraude en los programas diseñados para ayudar a las familias de bajos ingresos y sus hijos. Los estados de California, Colorado, Minnesota, Illinois y Nueva York presentaron la demanda el jueves ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

La demanda pide a los tribunales que ordenen a la administración liberar los fondos. Los fiscales generales han calificado la congelación de fondos de abuso de poder inconstitucional.

Lo último:

Irán da señales de que se acerca la represión de los manifestantes

El jefe del poder judicial iraní ha prometido castigar con dureza a los manifestantes, lo que apunta a una próxima represión de las manifestaciones.

La televisión estatal iraní informó de los comentarios de Gholamhossein Mohseni-Ejei el viernes. Se produjeron después de que el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, criticara el apoyo de Trump a los manifestantes, calificando las manos de Trump de “manchadas con la sangre de los iraníes”.

El gobierno ha cerrado Internet y bloquea las llamadas internacionales. Los medios estatales han tachado a los manifestantes de “terroristas”.

Las protestas comenzaron por los problemas económicos de Irán y se han convertido en un importante desafío al gobierno. La violencia ha causado al menos 50 muertos y más de 2,270 detenidos.

Trump cuestiona por qué el partido del presidente suele perder en las elecciones de mitad de mandato

Trump cuestiona por qué el partido del presidente suele perder en las elecciones de mitad de mandato y sugiere que los votantes “quieren, tal vez un cheque o algo así”

Trump sugirió que los votantes quieren poner en jaque el poder de un presidente y que por eso suelen dar victorias al partido contrario en las elecciones de mitad de mandato, a las que él se enfrenta este año.

“Hay algo en el fondo, psicológicamente profundo de los votantes que quieren, quizá un cheque o algo así. No sé qué es exactamente”, dijo.

Dijo que uno esperaría que después de ganar unas elecciones y tener “una presidencia grande y exitosa, sería una victoria automática, pero nunca ha sido una victoria”.

Es probable que la contratación se mantuviera moderada el mes pasado, ya que muchas empresas han evitado ampliar sus plantillas, aunque el aumento del empleo puede ser suficiente para reducir la tasa de paro.

Según las previsiones de los economistas, el informe sobre el empleo de diciembre, que se publicará el viernes, mostrará probablemente que los empresarios añadieron unos modestos 55,000 puestos de trabajo. Esta cifra estaría por debajo de los 64,000 de noviembre, pero supondría una mejora después de que la economía perdiera puestos de trabajo en octubre. Según el proveedor de datos FactSet, se espera que la tasa de desempleo descienda hasta el 4.5%, desde el 4.6% registrado en noviembre, el nivel más alto en cuatro años.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 9 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: