Fiscales generales demandan a la administración Trump por la congelación de programas de beneficios públicos

Los fiscales generales de cinco estados liderados por demócratas han presentado una demanda contra la administración del presidente Donald Trump después de que dijera que congelaría el dinero para varios programas de beneficios públicos.

La administración Trump ha citado preocupaciones sobre el fraude en los programas diseñados para ayudar a las familias de bajos ingresos y sus hijos. Los estados de California, Colorado, Minnesota, Illinois y Nueva York presentaron la demanda el jueves ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

La demanda pide a los tribunales que ordenen a la administración liberar los fondos. Los fiscales generales han calificado la congelación de fondos de abuso de poder inconstitucional.

Lo último:

Irán da señales de que se acerca la represión de los manifestantes

El jefe del poder judicial iraní ha prometido castigar con dureza a los manifestantes, lo que apunta a una próxima represión de las manifestaciones.

PUBLICIDAD

La televisión estatal iraní informó de los comentarios de Gholamhossein Mohseni-Ejei el viernes. Se produjeron después de que el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, criticara el apoyo de Trump a los manifestantes, calificando las manos de Trump de “manchadas con la sangre de los iraníes”.

El gobierno ha cerrado Internet y bloquea las llamadas internacionales. Los medios estatales han tachado a los manifestantes de “terroristas”.

Las protestas comenzaron por los problemas económicos de Irán y se han convertido en un importante desafío al gobierno. La violencia ha causado al menos 50 muertos y más de 2,270 detenidos.

Trump cuestiona por qué el partido del presidente suele perder en las elecciones de mitad de mandato

Trump cuestiona por qué el partido del presidente suele perder en las elecciones de mitad de mandato y sugiere que los votantes “quieren, tal vez un cheque o algo así”

Trump sugirió que los votantes quieren poner en jaque el poder de un presidente y que por eso suelen dar victorias al partido contrario en las elecciones de mitad de mandato, a las que él se enfrenta este año.

“Hay algo en el fondo, psicológicamente profundo de los votantes que quieren, quizá un cheque o algo así. No sé qué es exactamente”, dijo.

Dijo que uno esperaría que después de ganar unas elecciones y tener “una presidencia grande y exitosa, sería una victoria automática, pero nunca ha sido una victoria”.

Es probable que la contratación se mantuviera moderada el mes pasado, ya que muchas empresas han evitado ampliar sus plantillas, aunque el aumento del empleo puede ser suficiente para reducir la tasa de paro.