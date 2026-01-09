Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump dice que ha cancelado nueva oleada de ataques en Venezuela por su colaboración

Reiteró, además, que “las grandes petroleras invertirán al menos $100,000 millones”

9 de enero de 2026 - 9:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Donald Trump habla durante una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. (Alex Brandon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que ha decidido cancelar la segunda ola de ataques que tenía “inicialmente prevista” contra Venezuela, dada la cooperación que está obteniendo del país sudamericano.

En un mensaje en su red social Truth, el presidente de Estados Unidos explicó que esa segunda oleada de ataques, con la que amenazó a Venezuela tras capturar a Nicolás Maduro, “parece innecesaria”.

“Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como muestra de su ‘búsqueda de la paz’. Este es un gesto muy importante e inteligente”, señaló el mandatario republicano en un mensaje que también ha sido divulgado por el Departamento de Estado en la red X.

Y agregó que “Estados Unidos y Venezuela están trabajando conjuntamente, especialmente en la reconstrucción, de una forma mucho mayor, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas”.

“Gracias a esta cooperación, he cancelado la segunda ola de ataques, prevista inicialmente, que parece innecesaria. Sin embargo, todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad”, precisó.

Reiteró, además, que “las grandes petroleras invertirán al menos $100,000 millones, con ellas me reuniré hoy en la Casa Blanca”, en alusión al encuentro que mantendrá este viernes con las empresas del país para planificar la extracción de crudo venezolano.

Breaking NewsEstados UnidosDonald TrumpVenezuelaNicolás MaduroCasa Blanca
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
