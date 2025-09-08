Florida inaugura la venta especial de armas y municiones libre de impuestos

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, inauguró este lunes un programa de incentivos fiscales para que los habitantes compren armas libres de impuestos en lo que resta del año en el estado, además de impulsar una ley para que puedan portarse abiertamente.

“Hoy me enorgullece anunciar el comienzo de nuestras ‘Festividades fiscales de la Segunda Enmienda’, que será de no impuestos, no impuestos de venta en el comercio minorista de armas de fuego, municiones, pertrechos, así como equipo usado para pescar, acampar y otros usados para cazar”, declaró DeSantis en un evento.

El mandatario republicano también pidió aprobar una legislación en el Congreso de Florida para permitir que los ciudadanos porten en público sus armas, lo que se conoce en inglés como ‘Open carry’, pues ahora la ley prohíbe hacerlo salvo en lugares designados de pesca, campamentos y cacería.

Pero la iniciativa se ha atascado porque el presidente del Senado floridano, Ben Albritton, se ha opuesto a la medida, al citar que la Asociación de Alguaciles de Florida se ha manifestado en contra.

“Tenemos una mayoría de casi tres a uno en la Cámara de Representantes de Florida. Treinta y ocho estados tienen ‘Open carry’. No es algo que sea controversial. El cielo no se ha caído en ninguno de esos. ¿Por qué no pasa eso en la Cámara de Representantes de Florida?“, argumentó ahora DeSantis.

El hecho ocurre mientras Florida ocupa el segundo lugar a nivel nacional en la venta de armas, solo por detrás de Texas, con un estimado de 1.22 millones de estos objetos vendidos en 2024, según un reporte de la organización Safe Home con base en cifras del FBI.

Pero esto representó una caída interanual del 7% entre 2023 y 2024, añadió el informe.

Florida, el estado donde más de un tercio de la población posee un arma, según reporta la asociación Ammo con base en cifras oficiales, tiene una de las legislaciones más permisivas del país, como una ley que permite portar un arma oculta sin ningún permiso especial.