Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
8 de septiembre de 2025
83°nubes rotas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Florida inaugura la venta especial de armas y municiones libre de impuestos

El gobernador Ron DeSantis busca además impulsar una ley para portar armas abiertamente

8 de septiembre de 2025 - 4:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El mandatario republicano también pidió aprobar una legislación en el Congreso de Florida para permitir que los ciudadanos porten en público sus armas, lo que se conoce en inglés como ‘Open carry’, pues ahora la ley prohíbe hacerlo salvo en lugares designados de pesca, campamentos y cacería. (Amy Beth Bennett)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, inauguró este lunes un programa de incentivos fiscales para que los habitantes compren armas libres de impuestos en lo que resta del año en el estado, además de impulsar una ley para que puedan portarse abiertamente.

RELACIONADAS

“Hoy me enorgullece anunciar el comienzo de nuestras ‘Festividades fiscales de la Segunda Enmienda’, que será de no impuestos, no impuestos de venta en el comercio minorista de armas de fuego, municiones, pertrechos, así como equipo usado para pescar, acampar y otros usados para cazar”, declaró DeSantis en un evento.

El mandatario republicano también pidió aprobar una legislación en el Congreso de Florida para permitir que los ciudadanos porten en público sus armas, lo que se conoce en inglés como ‘Open carry’, pues ahora la ley prohíbe hacerlo salvo en lugares designados de pesca, campamentos y cacería.

Pero la iniciativa se ha atascado porque el presidente del Senado floridano, Ben Albritton, se ha opuesto a la medida, al citar que la Asociación de Alguaciles de Florida se ha manifestado en contra.

A eso de las 10:00 a.m., hora local, el presidente estadounidense, Donald Trump, visitó este martes, junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, las instalaciones de un nuevo centro de detención para migrantes en el estado sureño.Alligator Alcatraz’ está ubicado en un paraje natural repleto de humedales y de gran valor ecológico por la fauna y la vegetación que acoge. Apenas unas decenas de kilómetros lo separan del Parque Nacional de los Everglades.La apertura del centro vino acompañada de críticas por parte de políticos locales y grupos ambientalistas. Sus denuncias se centran en que la celeridad con la que se erigió la infraestructura es incompatible con el cumplimiento de las leyes ambientales.
1 / 18 | "Alligator Alcatraz": Donald Trump visita polémico centro de detención de inmigrantes en Florida. A eso de las 10:00 a.m., hora local, el presidente estadounidense, Donald Trump, visitó este martes, junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, las instalaciones de un nuevo centro de detención para migrantes en el estado sureño. - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

“Tenemos una mayoría de casi tres a uno en la Cámara de Representantes de Florida. Treinta y ocho estados tienen ‘Open carry’. No es algo que sea controversial. El cielo no se ha caído en ninguno de esos. ¿Por qué no pasa eso en la Cámara de Representantes de Florida?“, argumentó ahora DeSantis.

El hecho ocurre mientras Florida ocupa el segundo lugar a nivel nacional en la venta de armas, solo por detrás de Texas, con un estimado de 1.22 millones de estos objetos vendidos en 2024, según un reporte de la organización Safe Home con base en cifras del FBI.

Pero esto representó una caída interanual del 7% entre 2023 y 2024, añadió el informe.

Florida, el estado donde más de un tercio de la población posee un arma, según reporta la asociación Ammo con base en cifras oficiales, tiene una de las legislaciones más permisivas del país, como una ley que permite portar un arma oculta sin ningún permiso especial.

La venta especial no excluye a compradores que residen en otros estados.

Tags
Breaking NewsFBIArmas de fuegoRon DeSantisFlorida
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 8 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: