Funcionarios de Donald Trump quieren prohibir la compra de comida chatarra con cupones del gobierno

Kennedy ha sido el más vocal, pidiendo al gobierno que ya no permita que el programa de casi $113,000 millones que atiende a casi 42 millones de estadounidenses pague por “refrescos o alimentos procesados”.

“El único lugar donde diría que realmente necesitamos cambiar la política es en el programa SNAP y los cupones de alimentos y en los almuerzos escolares”, dijo Kennedy a la presentadora de Fox News, Laura Ingraham, la semana pasada. “Ahí, el gobierno federal en muchos casos está pagando por ello. Y no deberíamos estar subsidiando para que las personas coman veneno”.

Pero eliminar ciertos alimentos del SNAP —que se gestiona a través de cupones para alimentos— no es tan simple como parece.

El programa es administrado por el Departamento de Agricultura (USDA, en inglés) , no por el Departamento de Salud (HHS, por sus siglas en inglés) , y se gestiona a través de los estados de forma individual. Está autorizado por la Ley Federal de Alimentos y Nutrición de 2008, que dice que los beneficios del SNAP pueden usarse para “cualquier alimento o producto alimenticio destinado al consumo humano”, excepto alcohol, tabaco y alimentos calientes, incluidos aquellos preparados para consumo inmediato.

Excluir cualquier alimento requeriría que el Congreso cambiara la ley —o que los estados obtuvieran exenciones que les permitieran restringir las compras—, explicó Katie Bergh, analista de políticas senior del Centro de Prioridades de Presupuesto y Políticas, un grupo de investigación no partidista. En los últimos 20 años, legisladores en varios estados han propuesto detener el uso del SNAP para pagar por agua embotellada, refrescos, papas fritas, helados, pasteles decorados y “carnes de lujo” como el filete.

En el pasado, funcionarios del Departamento de Agricultura rechazaron las exenciones, diciendo en un documento de 2007 que no existen estándares claros para definir los alimentos “como buenos o malos, o saludables o no saludables”. Además, la agencia dijo que las restricciones serían difíciles de implementar, complicadas y costosas. Y podrían no cambiar las compras de alimentos de los beneficiarios ni reducir condiciones como la obesidad.