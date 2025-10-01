Opinión
1 de octubre de 2025
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Funcionarios de Florida ceden en Miami para la biblioteca presidencial de Donald Trump

El espacio son unos tres acres junto a la Freedom Tower

1 de octubre de 2025 - 10:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El gobernador republicano Ron DeSantis y el Gabinete de Florida votaron para ceder la parcela, valorada en más de 66 millones de dólares, a la fundación que está planificando los archivos post-administración del presidente, argumentando que la propiedad, propiedad del Miami Dade College, administrado por el estado, proporcionaría un “mayor beneficio al público” y “aumentaría las actividades de desarrollo económico” como biblioteca de Trump. (Marta Lavandier)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Funcionarios de Florida decidieron el martes reservar casi tres acres de bienes raíces de primera en el centro de Miami, junto a la histórica Freedom Tower, como un sitio potencial para la futura biblioteca presidencial del presidente Donald Trump.

El gobernador republicano Ron DeSantis y el Gabinete de Florida votaron para ceder la parcela, valorada en más de 66 millones de dólares, a la fundación que está planificando los archivos post-administración del presidente, argumentando que la propiedad, propiedad del Miami Dade College, administrado por el estado, proporcionaría un “mayor beneficio al público” y “aumentaría las actividades de desarrollo económico” como biblioteca de Trump.

Es la última demostración por parte de los principales republicanos de Florida de su lealtad a Trump, quien ha trasladado el centro de su universo político a su estado de adopción.

La propiedad está flanqueada por condominios ostentosos en un tramo icónico de Biscayne Boulevard bordeado de palmeras, con vista al parque frente al mar y al otro lado de la calle del estadio de baloncesto que es sede del Miami Heat. Miami Dade College lo ha utilizado como estacionamiento para empleados.

Según la constitución estatal, la donación de ciertas propiedades estatales requiere la aprobación de un órgano colectivo de toma de decisiones compuesto por el fiscal general, el director financiero y el comisionado de agricultura, así como por el gobernador.

La transmisión del martes otorga a la Donald J. Trump Presidential Library Foundation Inc. el control sobre la propiedad de ensueño de un desarrollador. La fundación está dirigida por tres fideicomisarios: Eric Trump, el esposo de Tiffany Trump, Michael Boulos y el abogado de Trump, James Kiley.

“Será la biblioteca presidencial más grande jamás construida, honrando al presidente más grande”, dijo Eric Trump en una publicación en redes sociales.

El sitio también está adyacente a Freedom Tower, el histórico edificio de estilo renacentista español que albergó uno de los primeros periódicos de Miami antes de servir como centro de recursos para cientos de miles de cubanos que huyeron del comunismo y buscaron asilo en Estados Unidos. Ahora operado como museo por la universidad, se considera un símbolo del vibrante patrimonio inmigrante de la ciudad.

La emblemática torre también ha sido escenario de recientes protestas contra la represión de Trump contra los migrantes. Los cubanoamericanos, que dominan la política en Miami, han votado abrumadoramente por Trump. Pero su agenda de deportación masiva es cada vez más vista como una traición, lo que deja a muchos dudando de su apoyo.

Los lugares asociados con la Florida Atlantic University en Boca Ratón y la Florida International University en los suburbios de Miami se habían considerado previamente como posibles sitios para la biblioteca. DeSantis firmó un proyecto de ley este año que impide a los gobiernos locales bloquear el desarrollo de una biblioteca presidencial, con el objetivo de anular la posible oposición en condados o municipios de tendencia liberal.

