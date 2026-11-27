La Fuerza Aérea de Estados Unidos se convirtió en la víctima más reciente de piratas informáticos o “hackers”, reportó la agencia Reuters este viernes, citando fuentes.

Las personas familiarizadas describieron la situación como un incidente que podría poner en peligro una gran cantidad de datos confidenciales sobre el personal, así como información de carácter táctico y logístico.

Reuters reportó que la intrusión de los hackers a la plataforma “Cloud One” de la Fuerza Aérea habría ocurrido hace un mes, aproximadamente.

Agregó que el suceso, supuestamente ocurrido durante trabajos de actualización de sistemas, ha provocado interrupciones en la plataforma.

Hasta el momento, no se había identificado algún sospechoso de la intrusión.