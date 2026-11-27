“Hackers” logran acceso a sistema informático de la Fuerza Aérea
Informes periodísticos apuntan a que la plataforma accesada ha experimentado interrupciones
27 de noviembre de 2026 - 12:43 PM
27 de noviembre de 2026 - 12:43 PM
La Fuerza Aérea de Estados Unidos se convirtió en la víctima más reciente de piratas informáticos o “hackers”, reportó la agencia Reuters este viernes, citando fuentes.
Las personas familiarizadas describieron la situación como un incidente que podría poner en peligro una gran cantidad de datos confidenciales sobre el personal, así como información de carácter táctico y logístico.
Reuters reportó que la intrusión de los hackers a la plataforma “Cloud One” de la Fuerza Aérea habría ocurrido hace un mes, aproximadamente.
Agregó que el suceso, supuestamente ocurrido durante trabajos de actualización de sistemas, ha provocado interrupciones en la plataforma.
Hasta el momento, no se había identificado algún sospechoso de la intrusión.
Por su parte, la cadena NBC news reportó que un portavoz de la Fuerza Aérea indicó que la agencia “no comenta sobre la postura de seguridad, vulnerabilidades ni estado operacional de redes ni sistemas”.
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