Un tribunal de Kenia declaró culpable este viernes al pastor Paul Nthenge Mackenzie, líder de una secta cristiana y apocalíptica, por 123 homicidios involuntarios, un fallo que se suma a sus recientes condenas por terrorismo, crueldad infantil y el asesinato de 190 niños y un adulto.

El juez Alex Ithuku, del Tribunal Principal de Mombasa (sureste de Kenia), tomó esta decisión al considerar que la Fiscalía demostró que Mackenzie y los 94 coacusados, incluida su esposa, Rhoda Mumbua Maweu, provocaron la muerte de 123 personas entre 2021 y 2023, según publicaron medios locales.

Además, le absolvió por los cargos de homicidio involuntario de otras 115 víctimas, en un caso vinculado al ayuno forzado e inanición en el bosque de Shakahola, en el condado costero de Kilifi (sureste), donde se hallaron a mediados de 2023 en fosas comunes y tumbas la mayoría de los más de 430 cadáveres de sus seguidores, muchos de ellos niños.

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Ithuku detalló en su sentencia que Mackenzie manipuló a sus seguidores para ayunar hasta fallecer para poder “reunirse con Jesús”, y que primero ordenó ayunar a los niños, seguidos de las mujeres y después los hombres.

Durante la vista, el tribunal escuchó que Mackenzie tenía la intención de ser la última persona en morir de hambre, algo que finalmente no ocurrió.

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El juez debe aún dictar la pena por esta declaración de culpabilidad, al margen de otras causas abiertos contra el líder de la secta.

También faltan por conocerse los castigos que impondrá la Justicia a Mackenzie por el veredicto del miércoles pasado de un tribunal de menores de Tononoka (Mombasa) por agresión y cinco cargos de crueldad infantil.

Igualmente, está pendiente la pena por la sentencia de este jueves que le declaraba culpable de cargos de terrorismo y crimen organizado.

Estos fallos se suman a la condena de 200 años de prisión dictada el 6 de noviembre por el Tribunal Superior de Mombasa contra Mackenzie y 28 coacusados por el asesinato de 190 niños y un adulto en fosas comunes de Shakahola.

Mackenzie dirigía la Iglesia Internacional de las Buenas Nuevas en Kilifi, donde instaba a sus seguidores a ayunar hasta morir junto a sus hijos para llegar al cielo antes del fin del mundo.

Fundó la secta en 2003, fue detenido por radicalización en 2017 y en marzo de 2023 por la muerte por inanición de dos niños, y quedó libre hasta su arresto en abril de 2023, al comenzar la exhumación de fosas comunes.