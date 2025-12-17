Opinión
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Hallan navajas de afeitar ocultas en panes de dos megatiendas en Mississippi: una mujer fue arrestada

Camille Benson, de 33 años y residente de Texas, enfrenta cargos por intento de robo

17 de diciembre de 2025 - 8:19 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta foto sin fecha tomada de imágenes de vigilancia proporcionadas por el Departamento de Policía de Biloxi muestra a Camille Benson caminando en una tienda Walmart en Biloxi, Mississippi, donde presuntamente introdujo cuchillas de afeitar en barras de pan. (Departamento de Policía de Biloxi vía AP)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Una mujer que presuntamente introdujo cuchillas de afeitar en barras de pan en dos tiendas Walmart de Biloxi, Mississippi, fue detenida el martes.

Camille Benson, de 33 años y residente de Texas, ha sido acusada de intento de robo. Su fianza es de $100,000.

Los clientes informaron haber encontrado las hojas de afeitar en un Walmart Supercenter y en un Walmart Neighborhood Market, dijo la teniente Candace Young, oficial de información pública del Departamento de Policía de Biloxi.

Los empleados de Walmart dijeron a la policía que un cliente informó por primera vez que había encontrado una hoja de afeitar en un pan comprado en el Walmart Supercenter el 5 de diciembre. El 8 de diciembre, un cliente que compró un pan en el Walmart Neighborhood Market también informó haber encontrado una hoja de afeitar.

Después de que otro cliente se quejara al Walmart Supercenter el domingo, los empleados inspeccionaron la mercancía y descubrieron que varios panes más habían sido manipulados, según informaron las fuerzas del orden.

El lunes se avisó al Departamento de Policía.

En un comunicado de prensa, el departamento pidió a todos los ciudadanos que compraron pan en esos establecimientos de Walmart que inspeccionaran los panes e informaran de cualquier hallazgo.

“La salud y la seguridad de nuestros clientes es siempre una prioridad”, dijo Walmart en un comunicado. “Hemos retirado e inspeccionado minuciosamente todos los productos potencialmente afectados en las tiendas impactadas en Biloxi. Agradecemos a las fuerzas del orden su rápida actuación y seguiremos cooperando con ellas mientras investigan.”

El Departamento de Policía de Biloxi dijo que no cree que otras tiendas hayan sido atacadas.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
