¿Hipotecas a 50 años? ¿Las reglas de la NFL? Este es el estatus de algunas promesas recientes de Donald Trump

Washington - Al presidente Donald Trump le encanta ofrecer ideas extravagantes y luego repetirlas hasta que empiezan a convertirse en la corriente dominante, aunque no siempre lleguen a buen puerto.

Algunas ideas que antes parecían descabelladas son ahora la norma, como insistir en que su gobierno tiene un Departamento de Guerra, imponer aranceles globales a tasas nunca vistas desde la Edad Dorada e indultar a los miembros de la turba que invadió el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Pero otras cavilaciones le obligan a buscar formas de salvar la cara sin cumplir su palabra. Y muchas desaparecen por ser sencillamente inviables.

Un vistazo a la última ronda de declaraciones recientes de Trump especialmente asombrosas y en qué punto se encuentran:

Hipotecas a 50 años

Situación: Todavía se está hablando de ello.

Antecedentes: Trump publicó en sus redes sociales una imagen del presidente Franklin Delano Roosevelt bajo el título “Hipoteca a 30 años” junto a otra suya bajo el título “Hipoteca a 50 años”. Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, publicó que las hipotecas más largas serían “un cambio de juego completo”, mientras que la Casa Blanca dice que podría aliviar las presiones de asequibilidad de la vivienda. Ampliar los plazos de los préstamos en dos décadas reduciría los pagos mensuales, pero también dejaría a los hipotecados esperando mucho más tiempo para acumular capital inmobiliario. Después de que la idea fuera criticada por los economistas e incluso por algunos miembros del Partido Republicano, Trump trató de restar importancia a su propia sugerencia. “Todo lo que significa es que pagas menos al mes”, dijo a “The Ingraham Angle” de Fox News. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo no obstante el miércoles que los asesores económicos de Trump están “estudiando seriamente” propuestas para hacerlo realidad.

Comprobación de los ingresos arancelarios

Situación: Todavía se está hablando de ello.

Antecedentes: Trump sugirió en Internet que los aranceles que ha impuesto podrían suponer “un dividendo de al menos 2.000 dólares por persona (¡sin incluir a las personas con ingresos elevados!)”. Los expertos se burlan de la idea, señalando que los consumidores estadounidenses ya están atascados pagando elevados gravámenes a la importación que les repercuten los exportadores. Incluso el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha dicho desde entonces que la idea puede no significar que los estadounidenses reciban un cheque. La administración ha recaudado más de 225.000 millones de dólares en ingresos arancelarios, una cifra inferior a lo que costaría cubrir tantos cheques de 2.000 dólares, independientemente de cómo defina a las “personas con ingresos elevados”. Aún así, Leavitt dijo que la Casa Blanca “está comprometida a hacer realidad” los cheques de ingresos.

Bonificaciones para controladores aéreos

Dónde está: En el limbo.

Antecedentes: Trump dejó flotar la idea de enviar cheques de bonificación de 10.000 dólares a los controladores aéreos que permanecieron en el trabajo sin sueldo durante el cierre del gobierno. Pero cuando se le preguntó cómo lo pagaría en “The Ingraham Angle”, el presidente respondió: “No lo sé”, antes de añadir: “Siempre obtengo el dinero de algún lugar, a pesar de todo. Da igual”.

Pena de muerte en DC

Dónde está: Desaparecido.

Antecedentes: Trump emitió una declaración en septiembre ordenando “la aplicación de las leyes de pena de muerte en el Distrito de Columbia”. Eso siguió a sugerencias anteriores de que los condenados por asesinato en Washington deberían ser condenados a muerte. Pero el Ayuntamiento de D.C. derogó la pena capital a partir de 1981. Once años después, en un referéndum convocado por el Congreso, los votantes de la ciudad rechazaron la reinstauración de la pena de muerte. El fiscal del Distrito de Columbia y el Departamento de Justicia dependen de Trump, pero la mayoría de los delitos cometidos en Washington, incluso el asesinato, no se consideran delitos federales.

Creación de un fondo soberano estadounidense

Situación: Se ha encontrado una rampa de salida política.

Antecedentes: Trump firmó en febrero una orden ejecutiva en la que ordenaba a su Administración que desarrollara un plan para crear un fondo de inversión de titularidad pública. Los fondos soberanos suelen ser fondos de inversión estatales derivados de los excedentes generados por la riqueza petrolera en lugares como Arabia Saudí y Noruega. Sin embargo, Estados Unidos no tiene excedentes y, en su lugar, acumula enormes déficits presupuestarios que han aumentado desde que Trump asumió el cargo. Como solución, el gobierno ha estado dirigiendo fondos para adquirir participaciones en empresas como U.S. Steel, Intel y empresas de minerales y tierras raras - movimientos que la administración Trump dice que tienen implicaciones de seguridad nacional - sin necesidad de declarar un fondo de inversión más formal de dinero.

Cambio en las reglas de kickoff de la NFL

Situación: Se sigue hablando de ello, pero quizá se resigne a que no cambie.

Antecedentes: Trump odia el saque dinámico, que ha colocado a los jugadores de cobertura y a los bloqueadores muy juntos para eliminar las colisiones a alta velocidad que provocan lesiones. “Creo que es muy degradante y que perjudica al juego. Creo que perjudica al espectáculo”, dijo Trump a Pat McAfee de ESPN, repitiendo una queja que ha expresado en numerosas ocasiones. Calificó el cambio de regla de “poco romántico” y “degradante”, al tiempo que sugirió a McAfee: “No creo que tengan derecho a hacerle eso al juego”. Pero Trump también señaló que la NFL “hará lo que quiera” y admitió: “No creo que cambien”.

Cambiar el nombre de los Comandantes o bautizar su nuevo estadio con su nombre.

Situación: Todavía se está hablando de ello.

Antecedentes: La Casa Blanca dijo recientemente que sería “hermoso” bautizar el nuevo estadio de los Comandantes de Washington con el nombre de Trump, una idea que el equipo no ha respaldado. El presidente también ha criticado el nombre “Commanders”, sugiriendo que el equipo de la NFL de Washington debería volver a llamarse Redskins, un nombre considerado ofensivo para los nativos americanos. Trump sugirió anteriormente que intentaría bloquear la construcción de un nuevo estadio de los Comandantes a menos que el equipo volviera a su antiguo nombre, y no ha dicho si una sede con su nombre podría hacerle cambiar de opinión.

Suspender el habeas corpus

Dónde está: Desaparecido.

Antecedentes: El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, dijo en mayo que la Administración estaba “considerando activamente” suspender el habeas corpus en un esfuerzo por acelerar las deportaciones. Pero cuando se le preguntó al respecto durante un evento en octubre con personas influyentes de la derecha, Trump no se inmutó y sólo respondió: “¿Suspender a quién?”. Luego se dirigió a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien dijo que no había “participado en ninguna discusión al respecto”.

Estados Unidos retoma

Aeródromo de Bagram

en Afganistán

Dónde está: En el limbo.

Antecedentes: Trump sugirió en septiembre: “Estamos intentando recuperarlo”, insinuando aparentemente que Estados Unidos podría reanudar las hostilidades con los talibanes para recuperar Bagram. Posteriormente, publicó en Internet que si los talibanes no devolvían lo que una vez fue el mayor centro militar estadounidense en Afganistán: “¡¡¡PASARÁN COSAS MALAS!!!”. Los talibanes han rechazado esa idea, sugiriendo en su lugar que Estados Unidos adopte una política de “realismo y racionalidad”.

Detenciones

por comportamiento “siniestro” en la ONU

Dónde está: Desaparecido.

Antecedentes: Trump exigió una investigación sobre tres “hechos siniestros” contra él durante la Asamblea General de la ONU de septiembre. Hubo una escalera mecánica que se paró “de golpe” con el presidente en ella, que Trump calificó de “sabotaje absoluto”. Un portavoz de la ONU dijo que una investigación -que incluyó una lectura de la unidad central de procesamiento de la máquina- demostró más tarde que un camarógrafo de la delegación estadounidense que corrió delante de Trump activó el mecanismo de parada de la escalera mecánica. Aun así, Trump insistió: “La gente que lo hizo debería ser detenida”. El presidente también dijo que un teleprompter que funcionaba mal se quedó “a oscuras” durante su discurso en la ONU, y que el sonido no funcionaba mientras él hablaba. Trump dijo que el Servicio Secreto estaba involucrado, pero no se han hecho arrestos.

