Hombre acusado de colocar bombas en Washington D. C. reclama indulto de Donald Trump

El amplio acto de clemencia del presidente Donald Trump para los alborotadores que irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos también debería aplicarse a un hombre acusado de colocar bombas de tubo cerca de las sedes nacionales de los partidos Demócrata y Republicano en la víspera de los disturbios del 6 de enero de 2021, argumentan los abogados del sospechoso en un intento de que se desestime su caso.

En una presentación judicial el lunes, los abogados defensores afirman que los indultos generales de Trump se extienden a los cargos contra Brian J. Cole Jr. porque su presunta conducta el 5 de enero de 2021 está “inextricablemente ligada” a lo que sucedió en el Capitolio al día siguiente. Piden al juez de distrito Amir Ali que desestime el caso antes del juicio.

Los fiscales del Departamento de Justicia no respondieron inmediatamente por escrito a la petición de la defensa. En una presentación judicial anterior, los fiscales dijeron que Cole, bajo interrogatorio por agentes del FBI, negó que sus acciones estuvieran relacionadas con los procedimientos del 6 de enero en el Capitolio.

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El pasado enero, en su primer día de regreso a la Casa Blanca, Trump indultó, conmutó las penas de prisión y ordenó el sobreseimiento de los más de 1,500 imputados por el ataque de una turba de sus partidarios.

Casi un año después, Cole fue detenido acusado de colocar dos bombas de tubo frente a las sedes del Comité Nacional Republicano y del Comité Nacional Demócrata en Washington, D.C., la noche anterior a los disturbios. Los artefactos no detonaron antes de que las fuerzas del orden los descubrieran el 6 de enero.

Los abogados de Cole dijeron que el propio encuadre del caso por parte del Departamento de Justicia ha vinculado explícitamente la supuesta conducta de Cole el 5 de enero con los acontecimientos del 6 de enero, cuando los alborotadores interrumpieron la sesión conjunta del Congreso para certificar la victoria electoral del presidente Joe Biden sobre Trump.

“Eso no es una secuencia casual en el tiempo. Es la teoría del gobierno sobre el supuesto motivo y contexto del Sr. Cole”, escribieron los abogados defensores. “Según el gobierno, el momento fue elegido por lo que estaba previsto que ocurriera en el Capitolio el 6 de enero”.

También argumentaron que la teoría de los fiscales sobre un posible motivo sitúa la supuesta conducta de Cole “en la misma controversia política que animó a la multitud del 6 de enero”.

En los archivos judiciales, los fiscales han dicho que Cole confesó a los investigadores después de su detención el 4 de diciembre. Dijo a los agentes del FBI que se sentía “desconcertado” por las teorías conspirativas relacionadas con las elecciones presidenciales de 2020 y que “algo se le había roto” después de “ver cómo todo empeoraba”, según los fiscales.

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Cole ha permanecido encarcelado desde su detención. Sus abogados han recurrido la negativa de Ali a ordenar la puesta en libertad provisional de Cole. El juez aún no ha fijado fecha para el juicio.